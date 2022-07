Las declaraciones más impactantes que se dijeron Melissa Paredes y Rodrigo Cuba esta semana

Todo lo que se dijeron Rodrigo Cuba y Melissa Paredes, esta semana. Foto: composición.

El enfrentamiento entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba no tienen cuando acabar, esta semana se escribió un nuevo capítulo a este historia llenas de mentiras, denuncias y la filtración de un audio que perjudica la integridad socioemocional de una menor de edad.

Y ante ello, el Ministerio de la Mujer ya pidió al Ministerio Público que empiece una investigación para proteger los derechos vulnerados de la menor de edad.

Rodrigo Cuba denuncia por chantaje y extorsión a Melissa Paredes

En el programa de Magaly Medina, se difundió la denuncia que el deportista hizo en contra de Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. El deportista señala en el parte policial que la madrugada del 13 de junio su exesposa lo llamó para acusarlo de dañar la ‘indemnidad sexual’ de su hija.

La modelo le pedía que se acerque junto a su abogado para solucionar el tema, de lo contrario ella lo iba a denunciar en la comisaria. Pero el futbolista de Sport Boys no aceptó acudir y horas más tarde, fue junto a su abogado César Nakasaki a denunciarla por los delitos mencionados.

Luego de la emisión de Magaly TV:La Firme, la actriz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram lamentando que ciertos programas de televisión nacional presenten noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se está involucrando a una menor.

Rodrigo Cuba toma nuevas medidas legales contra su exesposa Melissa Paredes, así lo dio a conocer Magaly Tv: La firme.

Melissa dice que el video no es sexual y niega chantaje

Al día siguiente, la exconductora de América Hoy envió un mensaje a Rodrigo González y niega tajantemente haber chantajeado y jamás haber pedido dinero a su exesposo.

“Solo te puedo decir que el proceso ya se está dando, por lo tanto, no puedo hablar del tema públicamente. Lo que sí he presentado la llamada completa a la Fiscalía y en ningún momento ha habido extorsión ni chantaje. Y jamás le he pedido nada a cambio. Cuando acabe el juicio hablaré”, indicó.

Asimismo, Paredes dejó en claro que el video que ella usará en el juicio que piensa iniciar contra Cuba no guarda ninguna relación a lo sexual, sino más bien a lo emocional, por lo que pidió que respeten la intimidad de su pequeña hija.

“Los videos no tienen nada que ver con algo sexual, dejen de decir eso. Cuando fui a tu programa dije que no iba por el lado sexual, sino el emocional”, le dijo al popular ‘Peluchín’.

La modelo rompió su silencio luego de haber sido denunciada por extorsión y chantaje. Melissa Paredes señaló que se encuentra colaborando con la investigación.

Magaly Medina revela que ha escuchado audio y le parece que Paredes amenaza a Cuba

La conductora de televisión, Magaly Medina reveló que tuvo acceso al contenido del audio y quedó sorprendida con el actuar de la exchica reality. Además, calificó de ‘vomitivo’ y ‘repugnante’ el discurso que tuvo la modelo con el deportista.

“Le hace una serie de amenazas. Le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo, por una cuestión grave. Unos nueve minutos de un audio y me he dicho: ‘¿Cómo alguien llamada mujer y madre puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija?’” , dijo indignada Medina Vela.

Magaly Medina cuenta que Melissa Paredes amenazó a Rodrigo Cuba con el caso de John Kelvin. VIDEO: ATV

Medina dice que Paredes es una ‘sociópata’

La presentadora de ATV indica que cómo una persona en sus cabales puede llamar de madrugada al padre de su hija para exigirle que se acerque con su abogada, de lo contrario lo va a denunciar en la comisaría por dañar la vulnerabilidad de su hija.

“No le creo, creo que Melissa Paredes tiene una personalidad de rasgos sociopáticos y esta mujer debería ser tratada y evaluada por psiquiatras. Mi conocimiento me dice que ella es una sociópata, no quiero decir psicópata, porque una psicópata no está preparada para ser madre”, agregó.

Además, detalló, que la ex participante de El Gran Show, habría comparado al futbolista con John Kelvin. “Le dice puede pasarte lo de John Kelvin, eso es amenazar a alguien diciéndole que si yo entro a esa comisaria tú puedes ir a la cárcel. Esa misma mujer, horas más tarde, estaba con amigos, bocaditos y píqueos mirando el partido, hinchando por Perú”, sostuvo.

Magaly Medina pide que Melissa Paredes pase por un examen psiquiátrico | VIDEO: Magaly TV La Firme

¿Qué dice la llamada entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

El abogado del deportista, César Nakasaki fue invitado al programa de la popular ‘Urraca’ y explicó el contenido del audio de nueve minutos que dura la llamada que Melissa le hizo a Rodrigo.

Nagasaki Sarmiento detalló que en el audio se escucha a Melissa al lado de su abogado, a las afueras de una comisaría, a punto de denunciar a Rodrigo Cuba por afectar, supuestamente, la indemnidad sexual de su hija de cuatro años.

“Decían las abuelas que después de las 12 no pasa nada bueno. Alguna mala intención, o alguna intención de presión porque, efectivamente, en el contenido de la llamada se nota claramente que su intención es ‘vamos presionando, vamos acordando un acuerdo que en situaciones normales no se va a poder’” , expresó.

Asimismo, expresó que es indiscutible que la intención de Paredes era amenazar a su expareja. “Cualquier persona sabe que una denuncia abierta a una persona pública por un cargo así es cárcel. No hay que entender de leyes, es criterio”.

Lamentablemente, esa misma noche del jueves 30 de junio, el audio se filtró por Internet y se viralizó, afectando enormemente la integridad y la vulnerabilidad de los derechos de una menor de edad.

Abogado Nakasaki indica que han interpuesto una querella en contra de Paredes

La llamada entre Rodrigo Cuba y Melissa Paredes se viralizó en redes sociales, por lo que el honor del futbolista se habría visto afectado, por ese motivo que César Nakasaki Seminario indicó que se ha presentado una querella contra la protagonista de ‘Ojitos Hechiceros’ por difamación.

“La querella ya está en trámite. Espero haberla hecho bien y que el Poder Judicial no me la observe. Ya tendrá que calificar cuál es el traslado para que ella responda. Espero que Melissa sea más consciente que si uno hace algo en el mundo adulto, hay consecuencias y peor si hay niños de por medio”, sostuvo Nakasaki.

Con ello, serían tres los delitos; chantaje, extorsión y difamación que enfrentaría la exintegrante de Bienvenida la Tarde.

Abogado César Nakasaki dice que niña pasó por médico

Al día siguiente, el abogado Cesar Nakasaki declaró para el programa América Hoy y negó categóricamente que su patrocinado haya afectado la indemnidad sexual de su hija y acusó a la modelo de presentar pruebas falsas ante la Fiscalía.

Nakasaki Seminario indicó que acusación de la madre carece de sustento, pues no tendría pruebas que justifiquen todo lo dicho. Incluso, le advirtió que podría tener problemas con la justicia a futuro debido a las evidencias que presentó ante las autoridades.

Por otro lado, César Nakazaki resaltó la inocencia de su cliente, alegando que la niña pasó por un médico luego que su exesposa lo acusara de haber vulnerado su indemnidad sexual. Los resultados arrojaron que la menor se encontraba en buen estado de salud.

Melissa Paredes habría presentado pruebas falsas ante la Fiscalía, según abogado de Rodrigo Cuba | VIDEO: América TV / América Hoy

Rodrigo González afirma que video existe porque Melissa se lo mostró

Melissa cansada de las acusaciones en su contra, acude la tarde del viernes 1 de julio al canal Willax para entregarle un video a la producción de ‘Amor y Fuego’ que demostraría que la niña habría sido vulnerada por su padre.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa, quedaron sorprendidos por el contenido del video/audio e indicaron que por primera vez le creían a Melissa.

“Gigi y yo hemos visto ese audio (video), es un video de más de 7 minutos donde lo único que hace Melissa es hacerle preguntas a su hija porque lo consideró necesario. La niña, según me consta, me parece que los únicos que podrían decir qué fue lo que pasó son un médico, un especialista y la justicia”, remarcó González.

Sin embargo, casi al finalizar el magazine, ambos presentadores señalaron que si existe el video de la denuncia, pero no afirman que Rodrigo Cuba sea culpable de estos hechos, ya que también Melissa podría haber manipulado a su pequeña.

‘Peluchín’ confirmó la existencia del video que mencionó Melissa Paredes en su polémico audio, el cual provocó que sea denunciada por extorsión y chantaje.

Melissa le reclama a Rodrigo Cuba por qué la denunció por chantaje y extorsión

Durante una sesión psicológica entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la modelo le reclamó al ‘Gato’ por haberla denunciado por extorsión y chantaje. El futbolista aseguró que fue por recomendación de su abogado para evitar cualquier situación furtiva que pudiera ocurrir en contra de él.

“Porque una cosa es decir: ‘Ay, sí, vamos a hacer lo mejor; ay, sí, quiero lo mejor’; y vas y denuncias penalmente a alguien por un hecho que suscitó... No digo: ‘no, no, no quiero ver nada’ (video) y va y te denuncia penalmente , o sea, es increíble esto”, se escucha decir a Paredes en un audio que difundió el programa Amor y Fuego

En ese instante, el jugador del Sport Boys le responde lo siguiente: “Simplemente, le dije a mi abogado para poder sacarme de alguna acusación furtiva por si llega a pasar. No es un tema cualquiera, es un tema delicado. Hablamos de una pena privativa de 21 años, no es un tema cualquiera ”.

A lo que exconductora responde: “ Si yo le hubiera hecho caso a mi abogado, tú ahorita estarías denunciado, pero eres el papá de mi hija, yo no puedo actuar así.. . porque también tengo raciocinio y pienso que el papá de mi hija no sería capaz de hacer eso” expresó la modelo.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba discuten en cita psicológica. Video: Amor y Fuego

El Ministerio de la Mujer pide a la Fiscalía que inicie investigación

Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció mediante sus redes sociales y detalló que “ha solicitado al Ministerio Público que inicie las investigaciones de oficio, con el objeto de garantizar la seguridad y la integridad de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba”.

Por su lado, la exministra de la Mujer, Ana Jara declaró en el programa de Magaly Medina, el pasado 1 de julio, y señaló que si el Ministerio Público determina que hay un culpable que vulneró los derechos de una menor o se confirma que hubo manipulación por parte de la madre, en ambos casos los padres perderían la tutela legal de su hija.

“Acá habrá una pérdida de patria potestad, cualquiera que sea el resultado, porque ha habido una afección contra una menor de edad y eso no puede quedar impune”, explicó.

