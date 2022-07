Melissa Paredes se quiebra por filtración de audio: “Voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho”

Melissa Paredes se quiebra por difusión de su audio.

Melissa Paredes habló sobre el audio de una presunta amenaza contra su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Cuba, que ha sido entregado a la Fiscalía, según refirió el abogado del futbolista, César Nakasaki.

En el programa de Magaly Medina se presentaron el letrado para comentar sobre la denuncia que le impuso a la modelo por extorsión y chantaje debido a que la exhica reality lo había llamado para advertirle que lo iba a denunciar por afectar la “indemnidad sexual” de su pequeña si no aceptaba reunirse con él y su defensa legal.

Nakasaki comentó que Rodrigo Cuba solo había grabado cinco minutos de la llamada y que Melissa Paredes tendría el audio completo. Además, contó que este jueves 30 de junio la Fiscalía había escuchado parte del audio, pero la exreina de belleza no asistió, más sí su defensa.

MELISSA PAREDES SE DEFIENDE

Ante esto, Melissa Paredes salió al frente y se quebró frente a las acusaciones para manifestar que alguien está detrás de la difusión de la grabación de la llamada telefónica.

“Estoy consultando a la policía de la alta tecnología de dónde ha salido ese audio. Si bien yo he grabado esto; hay personas que se les ha ofrecido para que se hagan las investigaciones pertinentes. Ahora hay que ver quién de estas personas ha sido tan desgraciado de ponerlo en todo el Perú para exponer a mi hija. A mí qué me digan lo que quieran, pero exponerla de esa manera, no; y menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay detrás. No es una amenaza, pero voy a llegar hasta la persona que lo ha hecho”, dijo.

La modelo resaltó que siempre Rodrigo Cuba le ha intentado quitar a su hija, sin embargo, nunca ha podido lograrlo e ironizó qué clase de padre es el futbolista de Sport Boys.

‘Peluchín’ confirmó la existencia del video que mencionó Melissa Paredes en su polémico audio, el cual provocó que sea denunciada por extorsión y chantaje.

“Me quieren quitar a mi hija desde el primer día porque él presentó dos demandas que se las negaron para tener la tenencia completa. Qué buen padre va a alejar a su madre de su hija. No me cabe en la cabeza”, dijo la exchica reality.

Melissa Paredes contestó a sus detractores que ella nunca le había pedido dinero a cambio para nada al ‘Gato’: “Como ha dicho la otra señora que me da dinero a cambio, que me dinero a cambio, yo no necesito ni un sol, nunca le he pedido dinero porque eso no va y no está en nuestra reconciliación”.

La exparticipante de Esto es Guerra expresó que ante las acusaciones acerca de por qué no denunció antes lo que sucedió entre Rodrigo Cuba y ella ya hablaría en el futuro, pero (por recomendación de su abogado) no declararía sobre ese tema.

“Me podrán decir por qué no denuncié en su momento, pero, por ahora, no puedo hablar. En su momento, lo haré y por qué llamó primero para que me explique el papá (...) Yo llevé (al doctor) al día siguiente a mi hija y luego tuve que llevarla al psicólogo”, sentenció.

