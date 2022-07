Magaly Medina responde a sus detractores: “Me interesa dos pepinos quedar bien con el ‘Gato’ Cuba”

Magaly Medina respondió las críticas que recibió por apoyar denuncia de Rodrigo Cuba sin ver las pruebas de Melissa Paredes.

Magaly Medina salió al frente para responder a las críticas que le han llegado en las últimas horas, pues aseguran que la polémica periodista ha tomado una posición a favor de Rodrigo Cuba en su enfrentamiento con Melissa Paredes, a quien denunció por chantaje y extorsión.

“Digo mi opinión valorando todo lo que está en juego, absolutamente todo lo que está en juego. Yo no me llevo porque viene alguien y me lloriquea y en privado me dice que me va a enseñar el video, yo no me conmuevo con ese tipo de confidencias, yo no defiendo a nadie, ni a nada, solo intento defender la verdad”, dijo.

“Acá las acusaciones de Melissa Paredes sobre mi persona, lo que intenta decir e ir y hacerme cargamontón por otro lado, de verdad que se quede bien guardadas en el interior de su conciencia, porque acá la única investigada es ella”, comentó.

“Yo tengo que ser como periodista incómoda, lo que no hacen mis colegas de la prensa política. Hay algunos que sí lo hacen y debo de reconocer, mis respetos para ellos, aquellos periodistas incómodos del canal Willax”, precisó.

“Los periodistas estamos aquí para incomodar, yo no estoy para sobonear ni al Gato Cuba, ni a Melissa Paredes, a mí me interesa dos pepinos quedar bien con el Gato Cuba o con Melissa Paredes, porque yo no vivo de ellos, yo no quiero su amistad”, añadió.

“Jamás he tratado tener amigos en el mundo de la farándula, así que discúlpenme, no soy una arribista social, mis amigos los tengo hace muchos años, y de tantos años, y siguen siendo mis mismos amigos”, sentenció.

