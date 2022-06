Rodrigo González en desacuerdo con el concepto de Ricardo Morán sobre las madres: “Ridículo”

Rodrigo González arremete contra Ricardo Morán. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

Ricardo Morán ha sido duramente criticado en las redes sociales por el concepto de madre que tiene. Diferentes artistas de la farándula han cuestionado al productor de televisión, siendo Rodrigo González el último en unirse, indicando que su excompañero de Latina solo busca llamar la atención.

Para el conductor de Amor y Fuego, la figura de TV se ha dado cuenta que su programa Yo Soy ya no tiene el mismo rating de antes, esto debido al desgaste de su contenido por los 10 años que tiene al aire.

“ Yo creo que de un tiempo a esta parte, como el show Yo Soy tiene menos rating que un show de la ‘mosca muerta’, dirá que ya no suena ni truena, pues llegó al zoom del desgaste ”, indicó.

En otro momento el popular ‘Peluchín’ señaló que a él personalmente no le parece que Ricardo Morán sea un buen productor, pues si bien ha replicado grandes éxitos internacionales en la televisión peruana, no ha inventado nada novedoso para destacar.

“Es un buen productor del formato, lo replica tal cual, al pie de la letra, pero un programa que lo produzca él y no sea una formato éxitoso no he visto, por lo que no puedo asegurar que sea un buen productor, un buen realizar sí, pero tampoco es que él haya creado algo”, añadió.

Por este motivo, Rodrigo González sostuvo que ahora que Latina no se encuentra atravesando por un buen momento en números, el también director de cine ha decidido llamar la atención de otra manera.

“ Yo creo que él, como los shows en los que aparece no tiene gran llegada, la manera que tiene de llamar la atención es soltando algunos disparates o cosas que si las piensas tú sabes perfectamente el efecto que va a causar ”, dijo.

“Creo que es una herramienta de marketing hablar este tipo de disparates, que se respeta su opinión, pero yo también si el día que voy a formar mi familia tengo que aplicar el mismo método que él, no se me ocurriría decir lo mismo que él, sino le daría otro tipo de explicación”, precisó.

Asimismo, ‘Peluchín’ indicó que su molestia con Ricardo Morán se da porque sus palabras pueden ser fácilmente tergiversadas y, al ser él una cara visible de la comunidad LGTBI en el Perú, muchos pueden crear un concepto erróneo de los homosexuales.

“ Lo que ocasiona es que salgan titulares orientados a que como Morán es gay, todos los gays piensan igual. Yo no pienso en lo absoluto como él, pienso que la madre es necesaria y por supuesto que si la madre no va a formar parte de la familia hay que darles una explicación sensata de acuerdo al mundo en el que vivimos”, comentó.

“Si decimos que decimos a una minoría, que si se pinta bien no es tan minoría, pero si somos una minoría, tampoco puedes hacerte que vives una burbuja porque algún día (sus hijos) van a ir al colegio”, dijo.

Para finalizar, el conductor de Amor y Fuego cree que no es necesario salir a decir en las redes sociales que los niños no necesitan de una madre, sobre todo cuando se puede explicar de diferentes formas la ausencia de una figura materna dentro de una familia conformada por una pareja homosexual o un hombre solo.

“Yo creo que es mejor dar una explicación sensata que hacerte el relajado, hacerte el vanguardista (...) ridículo, cada día habla más disparates. A mí me parece que lo hace por llamar la atención ya que ninguno de los shows de Latina están funcionando últimamente ”, sentenció.

El conductor de Amor y Fuego aseguró que Ricardo Morán solo busca llamar la atención del público con sus polémicas publicaciones.

SEGUIR LEYENDO: