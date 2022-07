Melissa Paredes enfurece con Magaly Medina y asegura que tomará acciones legales

La modelo iniciará un proceso legal contra Magaly Medina por presuntamente incitar a que la agredan.

Melissa Paredes no se quedará de brazos cruzados luego de las fuertes palabras que le dedicó Magaly Medina en su último programa. La modelo señaló que iniciará acciones legales contra la conductora de Magaly Tv: La firme por incitar al odio contra su persona.

De acuerdo a la expresentadora de América Hoy, la popular ‘Urraca’ dijo expresamente que si se cruzaba con ella por la calle la maltrataría, ocasionando que seguidores de la polémica periodista puedan realizar dichas acciones hacía ella.

“ Cómo Magaly Medina va incitar al odio de esa manera, diciendo: “Si yo me encontraría a Melissa Paredes en un avión, en la calle, la agredo”. Cómo va decir eso, incitando al odio y a la agresión. (¿Vas a tomar medidas?) Por supuesto que voy a tomar medidas, eso no se hace ni conmigo ni con nadie y menos por defender cómo sea a una persona no sé por qué”, expresó.

En otro momento, Melissa Paredes pidió que se investigue a Magaly Medina, pues siente que se ha ensañado con ella y que durante varios meses le ha dedicado programas completos, al punto de decir que ella le ha ofrecido dinero para que deje de hablar sobre su caso.

“ También deberían investigar por qué tanto se ensaña conmigo (…) Magaly Medina dijo explícitamente “por dinero hace todo” porque “cómo vas a pedir dinero a cambio de mi silencio” en qué momento le digo eso, nunca, y cada vez se inventaban más cosas”, precisó.

