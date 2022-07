Gigi Mitre luego de ver video de Melissa Paredes aseguró que ella sí hubiera denunciado a Rodrigo Cuba

Gigi Mitre admitió que si a ella le hubiera pasado lo mismo que a Melissa Paredes, de manera inmediata, iba a denunciar al ‘Gato’ Cuba.

La conductora de Amor y Fuego dio a conocer su opinión acerca del audio de Melissa Paredes que se volvió viral.

“Si mi hija me dice lo que yo he escuchado y lo que dice Rodrigo lo he visto, yo no sé si el impulso me hubiese hecho hasta pensarlo, tomar la decisión de llamar por teléfono, yo hubiese ido como una bala a hacer la denuncia y hasta que no se esclarezca mi hija se queda conmigo y las 24 horas”, dijo.

“Una madre no tendría que pensar que le está mintiendo, lo que nosotros vimos no fue una explicación explícita como lo hubiese hecho un adulto, sin embargo, les juro por mi madre que es lo más sagrado que tengo, que a mí no me paraba de salir las lágrimas de la pena que sentí, del dolor, de solo pensar o imaginarme que una hipótesis denuncia al Gato Cuba podría ser cierta”, añadió.

