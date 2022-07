Magaly Medina espera no cruzarse nunca con Melissa Paredes: "Huiría de ella como si fuera un zorrillo apestoso" | VIDEO: Magaly TV La Firme

Magaly Medina se mostró totalmente indignada y asqueada luego de escuchar el contenido completo de la llamada de nueve minutos que Melissa Paredes le hizo en la madrugada del 13 de junio a Rodrigo Cuba.

Como se recuerda el futbolista de Sport Boys denunció a su exesposa por haberlo amenazado y chantajeado porque la actriz lo llamó a la una de la madrugada para decirle que lo iba a denunciar por afectar la ‘indemnidad sexual’ de su pequeña si no aceptaba reunirse con él y su defensa legal.

“Le hace una serie de amenazas. Le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo, por una cuestión grave. Melissa dice en el audio que está en shock, pero soy yo quien está sorprendida y ha querido vomitar después de escuchar ese audio. Es repugnante, asqueroso y vomitivo lo que he escuchado”, sostuvo Magaly.

Por otro lado, la periodista de ATV comentó que no le gustaría cruzarse con la exreina de belleza y si existiera el caso, tomaría su distancia para ‘no respirar el mismo aire contaminado’.

“Yo no resistiría estar así, con una mujer en la misma sala. Ojalá nunca me cruce en ningún avión ni un aeropuerto con esta Melissa Paredes, porque yo huiría de ella, como si fuera el zorrillo apestoso . No quisiera contaminarme, ni siquiera quisiera respirar el mismo aire de una, que se llama mujer o madre, que está al costado mío, respirando”, expresó Medina.

Asimismo, indicó que todo lo que ella está comentando en su programa Magaly TV: La Firme es su opinión y que luego no la tachen de maltratadora de mujeres, porque solo es su punto de vista.

“Para mí esa mujer es abominable, despreciable y esa es mi opinión... Así que no me vengan, Magaly te voy a denunciar por insultarme”, dijo Medina.

La popular Urraca expresó que su opinión la comparte todo el Perú y en redes sociales son más crueles que ella. Indicó que se avergüenza que Melissa Paredes pertenezca al mismo género que la esposa del notario Zambrano.

“Ay no Magaly y sus ataques al género... Ay no, por favor... es abominable y creo que al Perú entero se lo parece... pero esto es algo que sostengo y lo digo, su actuar, su manera de desempeñarse, me da asco, me avergüenzo de ella, de que pertenezca al mismo género que yo” , dijo muy enérgica Medina Vela.

Melissa Paredes arrepentida de entrevista. (Foto: Captura de Instagram)

MAGALY PIDE EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA PARA MELISSA PAREDES

La controvertida presentadora de televisión Magaly Medina hizo un llamado a las autoridades para que Melissa Paredes pase por un examen psiquiátrico, porque sus actidudes son de una ‘sociópata’.

“Esto no es de ahora, esto viene de antes. Las mentiras van una tras otra, porque no puedes ir deslizando en varios programas de televisión que ‘la familia Cuba está aterrada de que mi hija pase por la cámara Gessel’ y va a otro programa a decir que ‘mi hija va a tener que ser analizada por psicólogos’ y cuando se le pregunta dice ‘no, yo cuándo he hablado de cámaras Gesell”, dijo sorprendida la ‘Urraca’ en su programa.

“La mujer es incoherente, ella suelta, tira la piedra y suelta la mano. Yo digo, qué cosas tiene en su cabeza. Esto es psiquiátrico. Señores jueces de familia, ministerio de la Mujer deberían intervenir y yo alejaría a la niña de la madre”, expresó Magaly Medina.

Además, Medina pidió a las autoridades pertinentes que le realicen a Paredes un examen, no psicológico, sino psiquiátrico. “ Debe pasar por una evaluación psiquiátrica por un personal especializado. Mi conocimiento me dice que ella es una sociópata, no quiero decir psicópata, porque una psicópata no está preparada para ser madre. Es una sociópata porque tiene rasgos narcisistas”, manifestó Medina Vela.

Magaly Medina arremete contra Melissa Paredes. (Foto: Composición)

SEGUIR LEYENDO: