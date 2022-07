Enfrentamiento de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba podría causar que juez decida alejarlos de su hija | VIDEO: Magaly TV La Firme

La conductora Magaly Medina, en su programa del jueves 30 de junio, anunció que había escuchado el audio completo de los nueve minutos de la llamada que Melissa Paredes le hizo a Rodrigo Cuba y lo calificó de ‘repugnante y asqueroso’.

“Melissa dice en el audio que está en shock, pero soy yo quien está sorprendida y ha querido vomitar después de escuchar ese audio. Es repugnante, asqueroso y vomitivo lo que he escuchado. Unos nueve minutos de un audio y me he dicho: ‘¿cómo alguien llamada mujer y madre puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija?’” , expresó Medina.

Por tal motivo, la presentadora invitó a su set de televisión al abogado penalista del futbolista, César Nakasaki Seminario, para que pueda hablar de la reciente denuncia que hizo su representado a la actriz por extorsión y chantaje. De acuerdo al deportista, la modelo lo llamó para decirle que lo iba a denunciar por afectar al ‘indemnidad sexual’ de su pequeña si no aceptaba la nueva conciliación.

Así como también invitó a la abogada de familia, Karla Viso para analizar la situación actual del exmatrimonio y la tenencia de la menor de edad. Magaly Medina en un momento de la entrevista le consultó a los letrados: “¿Qué tal, si un Fiscal dice ni el papá ni la mamá están capacitados (para tener a la niña)?”.

“Rememoremos el caso de Angie Jibaja, recuerdan que pasó con sus hijos, antes que el padre se quede definitivamente con ellos, se los dieron a la hermana. Van a tener que buscar un fiscal responsable y este invocar a un familiar fidedigno y con una moral intachable, sea quien sea, se haga cargo de la menor en lo que se resuelve (el juicio) ”, explicó la doctora Viso.

GATO PODRÍA PEDIR LA TENENCIA COMPLETA

Por otro lado, la comunicadora de ATV consultó al abogado Nakasaki Semanario, si el ‘Gato’ Cuba podría pedir la tenencia completa de la niña debido a los actos inmorales que vienen realizando la madre de la menor.

“Legalmente, sí se puede... no veo que el resultado de la investigación no vaya a darle mejores opciones a Rodrigo para poder pedir la tenencia de su hija”, explicó el abogado.

Asimismo, el doctor Nakasaki Seminario resaltó que eso no se quería en un inicio, tanto Rodrigo Cuba como sus abogados buscaban la tenencia compartida, pero debido a lo sucedido están pensando pedir la tenencia completa. “Ojo, la idea desde el día uno, no fue esa. Lo último que él quería para su familia fue esto y estamos viendo el perfecto ejemplo de que el hombre va tratar de seguir haciendo lo mejor para su hija, pese a lo que le están haciendo”, dijo.

Lamentablemente, la doctora Visso indicó que el futbolista de Sport Boys quedará estigmatizado y mancillado en su honor debido al contenido de la llamada que le hizo su exesposa en la madrugada del 13 de junio.

“El padre tendrá la vergüenza pública que dónde llegue... Mira ahí está el que dice que le hizo a su hija, sea mentira o verdad, le dañó la vida, el buen nombre y reputación”, indicó.

La presentadora de ATV mostró imágenes de la web de El Popular donde se puede apreciar al futbolista junto a la exconductora saliendo de un consultorio de un psicólogo, la tarde del jueves 30 de junio. Ambos abordan la misma camioneta para retirarse del lugar.

“Que tolerancia de él por Dios, después de que ella me dice en una llamada las cosas que me ha dicho... realmente Rodrigo Cuba tiene demasiada paciencia, cualquier otro hombre diría, qué me voy a reunir contigo, ni siquiera te puedo mirar”, afirmó Medina Vela.

Melissa Paredes es denunciada por Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

