Magaly Medina revela que escuchó el audio de la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba: “Le hace una serie de amenazas”

Magaly Medina aseguró que escuchó el audio de la llamada de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba. (Foto: Composición)

Magaly Medina se mostró completamente indignada ante el audio de la llamada de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como se recuerda, el futbolista denunció a su exesposa por haberlo amenazado, por lo que este audio comprobaría la versión del ‘Gato’.

Ante esto, la conductora de televisión reveló que tuvo acceso a esta información y quedó sorprendida con el actuar de la exchica reality. Además, calificó de vomitivo y repugnante las palabras que tuvo para su exesposo.

Por otro lado, aclaró que obtuvo este audio por parte de una persona anónima, por lo que descartó que fuera la familia del integrante del Sport Boys, quien tuviera algo que ver con la difusión de esta información.

Al iniciar su programa, la Urraca se mostró bastante molesta y aseguró que, en el transcurso de su espacio televisivo, comenzará a revelar más detalles de esta batalla legal.

“Le hace una serie de amenazas. Le dice que está en la puerta de una comisaría a punto de denunciarlo, por una cuestión grave. Melissa dice en el audio que está en shock, pero soy yo quien está sorprendida y ha querido vomitar después de escuchar ese audio. Es repugnante, asqueroso y vomitivo lo que he escuchado. Unos nueve minutos de un audio y me he dicho, como alguien llamada mujer y madre puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija”, sentenció indignada Medina Vela.

Magaly Medina inició su programa furiosa hablando de Melissa Paredes. VIDEO: ATV

Noticia en desarrollo.