Audio de amenaza de Melissa Paredes a Rodrigo Cuba fue entregado en la Fiscalía

Este 30 de junio, el abogado de Rodrigo Cuba estuvo como invitado en el programa de Magaly Medina para hablar de la reciente denuncia del futbolista a Melissa Paredes por extorsión y chantaje. De acuerdo al deportista, la modelo lo llamó para decirle que lo iba a denunciar por afectar la “indemnidad sexual” de su pequeña si no aceptaba la nueva conciliación.

César Nakasaki sostuvo que el pelotero solo grabó cinco minutos de dicha llamada y que la exreina de belleza tendría el audio completo, pero hasta el momento no lo presenta a las autoridades. Asimismo contó que este 30 de junio se escuchó ante la Fiscalía la grabación del audio de la llamada y que Melissa Paredes no asistió sino solo su defensa.

“Hoy (30 de junio) fue la escucha oficial de la transcripción de este contenido de la llamada que nosotros pudimos grabar, no la completa, porque tú sabes que si te levantan a la 1 y tantos de la madrugada, tu no te levantas con una grabadora al costado. Lo que se logró grabar es lo que se ha entregado es el USB del día de la denuncia y eso es lo que se ha escuchado formalmente y está en la carpeta”, dijo la defensa de Cuba.

“El audio de Rodrigo es de cinco minutos. Nosotros grabamos desde un minuto determinado hasta el final de la llamada. La parte concreta donde es explícito, donde no hay que interpretar ni analizar el contexto es en esa diferencia que les han entregado a ustedes (programa de Magaly Medina”, agregó Nakasaki.

Cabe mencionar que la conductora de espectáculos aseguró que en su poder tiene un audio de 9 minutos, que sería la llamada completa que le fue entregado por una fuente anónima, al parecer del mismo entorno de Melissa Paredes, descartando que haya venido de parte del futbolista del Sport Boys.

En otro momento el abogado sostuvo que Rodrigo Cuba no acudió a la comisaría en el instante que Melissa lo llamó, sino recién al día siguiente. “Cuando alguien llama en la madrugada a decirte ‘aparécete con tu abogado sino te voy a denunciar’ es porque buena intención no hay. Lo responsable es ir en la mañana”, manifestó.

“En el contenido de la llamada se nota claramente que la intención era vamos presionando, vamos arreglando, vamos llegando a un acuerdo que jamás vamos a tener”, añadió.

MELISSA NO RECUERDA QUÉ LE DIJO A RODRIGO CUBA

César Nakasaki indicó también que el 28 de junio pasado, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba rindieron su declaración y que la exmodelo no ha reconocido lo que ha dicho en la llamada.

“Dijo que ‘yo en ningún momento lo he amenazado’, ‘en ningún momento he dicho que lo voy a meter preso ni lo voy a separar de su hija’. Ha manifestado que se preocupó y que trataba de esclarecer para no exponer más a su hija”, expresó

