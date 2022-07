Migraciones reitera que exministro Juan Silva no registra salidas del país

Juan Silva sigue prófugo. | Flicker: MTC

El exministro de Transportes, Juan Silva, lleva más de 20 días prófugo. Este jueves 30 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha reiterado que el exfuncionario no cuenta con salidas del país.

Se recuerda que la Corte Suprema había ordenado la detención preliminar del extitular del MTC el sábado 4 de junio. Desde entonces, el abogado de Silva Villegas declaró a la prensa que, lejos de haberse “fugado”, su patrocinado “se había puesto a buen recaudo”.

Este jueves, Migraciones se pronunció por redes sociales descartando que se haya fugado del país.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones reitera que, Juan Francisco Silva Villegas, no registra salida por los Puestos de Control Migratorio o Fronterizos”, infirmó en su cuenta de Twitter.

“Migraciones garantiza el estricto cumplimiento de las órdenes de impedimento de salida dictadas por el Poder Judicial, en el marco del ordenamiento legal vigente”, siguió.

Esta aclaración se da luego que Dimitri Senmache, entonces aún ministro de Estado, dijera durante una entrevista con Canal N que Juan Silva se había fugado del país. Sin embargo, luego se retractó y negó haber hecho tal afirmación, incluso cuestionando al periodista Jaime Chincha.

“Yo creo que una persona que se ha fugado del país tiene que ser encontrada sí o sí, sin importar lo que yo crea. Esta persona está fugada”, fue lo que dijo en vivo.

Al ser increpado por la posible huida del extitular del MTC, Senmache negó lo que había expresado segundos antes.

“Dije ‘fugada’, en ningún momento he dicho que se ha fugado del país. No, no he dicho, Nunca. (...) Espero que retroceda y lo vea. Yo no sé dónde están estudiando periodismo ustedes, dan pena”, afirmó.

El jueves 30 de junio, con 78 votos a favor, 29 en contra, y 8 abstenciones, el Congreso de la República votó a favor de la censura del Interior, Dimitri Semanche. Se lo señalaba por la fallida captura del exministro de Transportes, Juan Silva. De esa forma, en la votación, se decidió su remoción del cargo por dicha razón.

El entonces ministro del Interior tuvo un lapsus durante una entrevista en vivo. Dijo que Juan Silva se había fugado del país, pero luego negó haber hecho esa afirmación e increpó al periodista. | VIDEO: Canal N

TODO LO QUE SE SABE DE LA FUGA DE JUAN SILVA

El último domingo, 12 de junio, agentes de la Policía Anticorrupción de la Policía Nacional recibieron el dato de que Silva se encontraba escondido en una casa ubicada en Carabayllo. Se aproximaron a la zona indicada ese mismo día, pero intervinieron otro inmueble.

Según El Comercio, cuando los miembros de la PNP ya se encontraban dentro de dicha vivienda, la noche del domingo, el informante les avisó que se habían equivocado de dirección.

La Policía Nacional esperó hasta el día siguiente para ingresar a la casa correcta, ubicada en la urbanización Santa María, en el mencionado distrito de Lima Norte. Pasadas las 8 de la noche, un grupo de agentes ingresó a la casa por el techo, pero Juan Silva ya se había vuelto a escapar.

En el lugar, los agentes encontraron una bolsa plástica negra que contenía el pasaporte biométrico de Silva y prendas de vestir que serían del exministro.

De acuerdo a información de un denunciante anónimo, entre la noche del domingo 12 y la mañana del lunes 13, vio a Silva salir de la supuesta vivienda en donde se escondía a bordo de una camioneta naranja. Si bien no pudo anotar la placa de la camioneta, el informante aseguró que el vehículo regresó el día siguiente.

Días después, la PNP intervino la vivienda donde vivía la hermana de Alcalá, María Alcalá Pimentel, y de su pareja Germán Malca. Durante el allanamiento, ambos llegaron al lugar en una camioneta MG de placa BJS-511, de color “anaranjado negro”.

