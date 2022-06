Melissa Paredes difunde chats donde Rodrigo Cuba habla con una tercera persona sobre su situación matrimonial

Melissa Paredes difunde nuevo chat contra Rodrigo Cuba. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes usó sus redes sociales para pronunciarse una vez más sobre la situación que enfrenta con Rodrigo Cuba. Esta vez, difundió nuevos chats con el fin de comprobar que sí estaba separada del futbolista antes del ampay.

A través de su cuenta de Instagram, muestra una conversación que un tercero tuvo Rodrigo Cuba, donde el deportista se refiere a su situación matrimonial con Melissa Paredes. Este chat dataría del 13 de octubre del 2021, días antes del ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

Aunque no hablan detalladamente sobre el tema, se puede entender que en aquel entonces no estaría todo bien en el matrimonio, dando peso a la versión de la modelo.

Aquí la conversación:

Rodrigo Cuba: Si sabes en qué andamos Melissa y yo ¿cierto?

X: Sí

Rodrigo Cuba: De frente y directo

(…)

Rodrigo Cuba: Yo sé que los motivos por los que me elegiste como padrino era porque somos un matrimonio y todo lo que me contaste ¿te acuerdas?

X: Sí, hasta ahora sigo pensando igual

RC: Yo te quería preguntar si sabiendo la situación en la que estamos. Ustedes van a querer que yo siga siendo el padrino.

Cabe señalar que previo a ello, Melissa Paredes indicó que jamás quiso hablar del tema nuevamente, que todo estalló a raíz de su pedido de variación de conciliación, la cual firmó - según explicó - en medio de sentimientos encontrados y con el fin de que todo el escándalo mediático termine de una vez.

“¿Por qué firme esa conciliación? Porque la presión mediática era muy fuertes, los opiniones hacia mí como mujer eran muy fuertes, yo no me sentía bien . Esto es una recomendación que le doy a las personas que vienen pasando un proceso de separación, como me pasó a mí, no firmen jamás una conciliación en un estado emocional que no es estable, es lo peor que pueden hacer y no se los recomiendo para nada”, señaló.

Melissa Paredes explicó por qué no salió en su momento a responder a Rodrigo Cuba. Además, señaló que no le está pidiendo dinero como se ha dejado entrever.

Cabe recordar que Janet Barboza ya se había referido en el programa América Hoy sobre la existencia de un chat de Rodrigo Cuba con una tercera persona, la cual confirmaría la separación entre la modelo y el futbolista.

Ante la consulta de por qué no se había difundido, la conductora señaló que este tercero no había autorizado a Melissa Paredes la difusión de esta conversación.

Janet Barboza revela que ha visto chats de Rodrigo Cuba con una tercera persona confirmando separación. La conductora señaló que este individuo no ha autorizado que se hable más del tema. (Video: América Hoy)

