Ethel Pozo pidió préstamo para realizar su boda: “Es que son muchos invitados”

Ethel Pozo alista los preparativos de su boda. Foto: composición.

Ethel Pozo confesó a sus compañeros del programa América Hoy, que está pidiendo un préstamo bancario para poder realizar su boda de ensueño con su novio Julián Alexander.

En el programa del último martes 28 de junio, la hija de Gisela Valcárcel comentó ese detalle para costear su matrimonio cuando estaban comentando a cerca de la postergación de la boda entre la empresaria Melissa Klug y el jugador de fútbol Jesús Barco.

En ese momento, Janet Barboza deslizó la posibilidad de que la pareja no tendría el dinero suficiente para realizar la boda, ya que son muy costosas. A lo que Ethel Pozo respondió:

”Sí, la boda es cara y estoy pidiendo un préstamo... Papá Armando es que son muchas personas”, expresó.

La comunicadora profesional manifestó que Melissa Klug no tiene por qué casarse de manera apurada, si cree que lo conveniente es unirse en matrimonio el siguiente año, así lo será. Además, consideró que Melissa es una mujer con cinco hijos y tiene que pensar un poco más este tipo de decisiones.

“Que feo, no lo veo por el lado material, el caso de Melissa Klug, pienso que ella es una mujer hecha y derecha y con hijos, está pensado un poquito más, por qué apurar, está diciendo, no tengo prisa, no tiene que ser este año, así que el próximo año, esperemos sentados a ver si nos invitan”, agregó.

Como se recuerda, la empresaria Melissa Klug y Jesús Barco tomaron la decisión de postergar su casamiento porque están enfocados en dedicar su tiempo a otros planes prioritarios. La popular ‘Blanca de Chucuito’ de 32 años y su pareja, el futbolista de Sport Boys de 25 años, cambiaron de planes debido a que quieren dedicarse a sus negocios personales.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. De eso se trata ( de sus negocios), por eso vamos a esperar”, declaró Klug al diario Trome

La ex de Jefferson Farfán comentó que no se encuentra apurada por contraer matrimonio y que no será una eterna novia como otras mujeres porque de todas maneras se casará el siguiente año.

“Claro, no como otras novias de futbolistas que son las novias eternas, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”, dijo al medio impreso.

Jesús Barco y Melissa Klug se reconciliaron y así lo demostraron en redes. (Foto: Instagram)

¿Cómo fue la pedida de mano de Ethel Pozo?

El medio hermano de Michelle Alexander le pidió matrimonio a la engreída de Gisela Valcárcel en julio del 2021, en un viaje de vacaciones a México, además estaban presentes las hijas de Ethel Pozo. Fiel a su estilo, la conductora lo hizo público mediante sus redes sociales y del mismo modo en su programa de América Televisión.

Siguiendo con los preparativos, en el mes de abril, Ethel viajó hasta España para comprar su vestido de novia. Ella fue hasta el viejo continente junto a la modelo Valeria Piazza, quién también se unirá formalmente con su novio, este año.

Ethel Pozo y Valeria Piazza en España. Foto: Instagram

Al llegar de viaje, Ethel contó en el magazine que ya tiene los dos vestidos de boda; una que usará en la ceremonia y otra en la fiesta de su matrimonio. Y ha dado algunas pistas que su boda podría celebrarse en una casa hacienda ubicada en Lurín.

Asimismo, la hija de la reina de la televisión peruana, no descartó televisar su boda, tal y como lo hizo su madre, Gisela Valcárcel en los noventa. Por otro lado, en cada oportunidad que tiene, comenta que está a dieta para conseguir una esbelta figura y lucir su hermoso vestido el día más feliz de su vida.

Ethel Pozo se casa este año con su novio Julián Alexander. (Foto: Instagram)

