Al Fondo Hay Sitio: Edson Dávila parodió a Gisela Valcárcel en divertida escena con Giovanni Ciccia

Edson Dávila sorprendió a más de uno al aparecer por primera vez en el cuarto episodio de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio. Aunque su participación fue bastante breve, volvió a hacer reír al público en el sexto capítulo. Esta vez, el animador de América Hoy hizo lo que mejor sabe hacer: imitar a la perfección a Gisela Valcárcel.

En dicho capítulo, ‘Giselo’ aparece como un popular influencer gastronómico, quien ayudará a Diego Montalván, interpretado por Giovanni Ciccia, a recuperar la popularidad de su restaurante tras haber perdido clientes debido a una discusión viral con un reconocido chef internacional.

Fue así que Edson Dávila se hizo presente en el restaurante de Montalván, imitando acento español y colombiano para demostrar su versatilidad como imagen de marcas. Sin embargo, los televidentes quedaron gratamente sorprendidos cuando parodió a la popular ‘Señito’.

“También puedo hacer el acento que el Perú prefiere. ¡Ay, cállate! Me encanta, ¡te quiero!”, expresó en clara referencia a Gisela Valcárcel.

Recordemos que Dávila se hizo conocido en la TV peruana por sus divertidas parodias de Gisela Valcárcel, las cuales realizaba cuando formaba parte del staff de bailarines de El Gran Show. Eventualmente, se ganó un lugar en la pantalla chica, logrando ser el animador oficial de América Hoy, programa de GV Producciones.

Pese a la popularidad que goza hoy en día, ‘Giselo’ aseguró en una entrevista con Infobae que no planea continuar desarrollando su carrera televisiva a futuro. “Yo tengo el sueño de ser empresario. El trabajo que tengo lo cuido mucho y si un día no da para más, yo me retiro. No estoy esperanzado en estar todo el tiempo en la televisión”, dijo.

PRIMERA APARICIÓN DE EDSON DÁVILA

El alegre conductor de América Hoy, Edson Dávila participó en el cuarto capítulo de la reciente temporada junto a Diego Montalván (Giovanni Ciccia) y Kevin ‘Pollo gordo’ (Junior Silva).

Su personaje es compañero de conducción de Diego Montaván el reality gastronómico, ‘Va o no van con Montalván’. Ambos visitan la pollería ‘El Pollo Empoderado’ para hacer sus críticas con respecto a la calidad del pollo a la brasa, mientras que detrás de cámaras, Giselo dice que el plato de comida está muy rico, mientras Diego Montalván descalifica el emprendimiento del popular Pollo Gordo.

GIOVANNI CICCIA QUIERE MÁS ESCENAS CON ‘GISELO’

El destacado actor que da vida a Diego Montalvan en Al Fondo Hay Sitio aplaudió la participación de Edson Dávila en la teleserie y lo calificó como una persona “muy divertida”. Así lo aseguró para las cámaras de América Espectáculos, donde expresó sus deseos de verlo más tiempo en pantalla a futuro.

“‘Giselo’ es lo máximo, muy divertido, recién lo conocí allí y es un tipo tan fresco, tan divertido, con una sonrisa hermosa. Nos hemos divertido y me encantaría que tenga más escenas porque lo hace genial”, sostuvo al programa de América TV.

¿Y qué pasará con Diego Montalván? Giovanni adelantó que su personaje impactará al público en los siguientes episodios. “(Su personaje) está entrando despacito, pero les prometo muchas sorpresas, se viene fuerte el Montalvan”, resaltó.

