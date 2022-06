Magaly Medina descarta ser la futura madrina de ‘Giselo’: “Solita bailo mejor”

Magaly Medina responde a rumores sobre madrinazgo a Edson Dávila. (Foto: Instagram)

Edson Dávila, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Giselo’, ha destacado en los últimos años por su peculiar manera de destacar en los diferentes programas de televisión en los que se ha presentado. En la actualidad trabaja en el matutino América Hoy y al parecer se quedará por mucho tiempo.

Sin embargo, aunque es querido en América Televisión, el bailarín sabe que en cualquier momento podría salir del aire, por lo que nunca le ha cerrado las puertas a otros canales de televisión, especialmente ATV, donde Magaly Medina en más de una ocasión ha hecho notar su respeto por él.

Es por este motivo que durante la entrevista que tuvo Edson Dávila con Melissa Klug en su canal de YouTube, la ‘chalaca’ señaló que había escuchado que la misma ‘Urraca’ tenía la intención de ser su madrina, a lo que el popular ‘Giselo’ se mostró bastante contento.

“Yo todavía tengo contrato en América, pero tu sabes que yo tengo lo mío. Hasta que no me digan nada, yo seguiré trabajando bien. El día que me digan ‘chau’, me voy, no tengo ningún problema.... por la plata baila el mono ”, respondió.

Lo que nunca imaginó el conductor de televisión es que sería rechazado por Magaly Medina, pues ella se enteró lo que se dijo en el canal de YouTube de Edson Dávila, y de manera inmediata dio a conocer que preferiría bailar sola antes que con ‘Giselo’.

“ Juaaaat? En mi set, solita bailo mejor ”, fue lo que dijo la polémica periodista, descartando rotundamente tener la intención de ser la madrina del también bailarín en ATV.

Magaly Medina viajará a Qatar y, aparentemente, lo hará con Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

GISELO HACE SU RECLAMO A GISELA VALCÁRCEL

En medio de las celebraciones por el Día del Trabajador, Edson Dávila le solicitó a Gisela Válcarcel su regalo, pues señaló que él era una de las personas que más se esforzaba en América Hoy y se merecía un agasajo por el 1 de mayo.

“¿Mi regalo por el Día del Trabajador?”, indicó el co-animador, sorprendiendo a Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez.

MAGALY MEDINA DECEPCIONADA DE EDSON DÁVILA

Magaly Medina se dirigió hacia ‘Giselo’ y le dijo que no opinará sobre temas serios y que mejor siga haciendo bromas, luego que Edson manifestara que la popular ‘Chabelita’ habría estado en una relación cuando inició con Christian Domínguez.

“Es mejor que siga con sus chistes, como opinólogo no. Tú sigue con tus jueguitos, tus chistes”, expresó la presentadora de televisión al saber que Edson Dávila sabía lo que sucedía entre Isabel Acevedo y el cumbiambero en su momento, quedándose callado sin importarle el sufrimiento de Karla Tarazona.

SEGUIR LEYENDO: