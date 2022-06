Edson Dávila marca distancia en América Hoy: “Yo no estoy ahí para opinar de los demás” | ENTREVISTA

Edson Dávila señala que no es un 'opinólogo'. (Foto: Difusión)

Edson Dávila prefiere mantenerse callado cuando se trata de dar opiniones de temas mediáticos en televisión. Incluso en más de una oportunidad sus compañeros de set, Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y Christian Domínguez, han notado su ausencia a la hora de hablar de los conflictos de la farándula.

El bailarín es ahora co-conductor de América Hoy, un magazine en el que muchas veces se habla de los más picante de la farándula. Fiel a su estilo, Edson Dávila conversó con Infobae y explica que hablar de los demás no está dentro de sus funciones del programa y se mantendrá así.

“Yo no soy opinólogo. Yo estoy ahí para llevar la diversión, para romper el hielo cuando es un momento tenso. Para eso estoy en el programa. No estoy ahí para opinar de las demás personas . Trato de ser la persona que soy dentro y fuera de cámaras. No opino de nadie ni a favor, ni en contra, prefiero guardármelo para mí”, comentó el artista.

Por otro lado, señaló que le molesta que se tergiversen sus declaraciones, por eso muchas veces prefiere no decir nada. Además, sobre el tema de John Kelvin dejó claro que no está del lado de ninguna de las partes y menos celebra que el cantante termine en prisión por 21 años.

“Nunca me molesto, pero esta vez sí. Me pongo del lado de la familia de John Kelvin también. Yo no soy yo ni Dios ni fiscal ni nada para decir si se lo merece o no lo merece. Yo no opino de esas cosas. Yo hablé de las dos partes, pero en ningún momento dije que celebro que se le haya encerrado 21 años” , detalló sobre sus declaraciones en el programa América Hoy.

NO HACE MEA CULPA TRAS ACTITUD EN SIMULACRO

La mañana del 31 de mayo se realizó el Simulacro Nacional Multipeligro y América Hoy transmitió en vivo cómo reaccionaban las figuras en su canal. Sin embargo, Edson Dávila y Brunella Horna tuvieron una inesperada reacción en vivo que causó una gran cantidad de críticas en redes sociales.

En medio de la transmisión, se vio a los co-conductores carcajeándose mientras Janet Barboza estaba entrevistando en vivo. La situación no pasó desapercibida para la conductora quien calificó de incorrecto el comportamiento de su compañero y pidió una sanción por su actuar.

Frente a ello, Edson Dávila señaló que es parte de su personalidad reírse en todo momento. Incluso explica que la gente no cree en él cuando se muestra serio y solo remarcó las disculpas que pidió en el programa.

“(¿Haces un mea culpa?) No ninguno la verdad. Siempre soy así. Yo me río de todo, es mi forma de ser. No puedo fingir porque si me ven serio ya ni me la creen. Ya me disculpé temprano porque soy así”, señaló Edson Dávila en conversación con Infobae.

Esto pasó en el Simulacro Nacional:

Edson Dávila recibe sanción de América Hoy por no tomar con seriedad el Simulacro. Brunella Horna tampoco puede contener la risa. (Video: América TV)

