Abogada explica las medidas legales que Jossmery Toledo puede tomar contra la aerolínea

Abogada afirma que Latam puede ser sancionada por la polémica de Jossmery Toledo. (Foto: Captura / Instagram)

La polémica que protagoniza Jossmery Toledo sigue dando de qué hablar y esta vez una abogada se comunicó con el programa En Boca de Todos para explicar las medidas legales que puede tomar la modelo en contra de la aerolínea Latam.

Y es que, la chica reality comunicó que denunciará ante Indecopi a la empresa de viajes por el bochornoso momento que vivió el último fin de semana. Como se recuerda, la ex PNP fue bajada del avión en medio de gritos e insultos por parte de los pasajeros porque no quiso ponerse un saco.

Además, tuvo un fuerte intercambio de palabras con los tripulantes de cabina y, finalmente, tuvo que tomar otro vuelo al día siguiente. En el vídeo que se difundió del hecho, se pudo ver que miembros de la Policía Nacional subieron al avión como último recurso para bajar a Jossmery Toledo.

Por ello, la abogada Katty Cachay comenzó explicando que es viable la denuncia que quiere interponer la integrante de Esto es Guerra, pues se vio expuesta su integridad psicológica por los calificativos negativos que le lanzaban las personas.

“Esta es una denuncia totalmente viable en la medida que se ha expuesto la integridad psicológica y física de Jossmery. No vemos en ningún momento al personal de Latam que pretenda protegerla porque ella fue víctima de diferentes insultos y no hubo ninguna intervención de la aerolínea“, dijo la licenciada.

Asimismo, se mostró en desacuerdo por la presencia de los efectivos policiales. “A mí me sorprende que la Policía Nacional del Perú se preste para este tipo de escándalos. Ella (Jossmery) no era un elemento que genere peligro ni se estaba atentando con la seguridad de nadie. No tenía ninguna actitud de infraganti“.

Finalmente, la especialista señaló que Jossmery Toledo tendrá que recurrir a un proceso judicial si no llega a un acuerdo con Latam luego de que se presente la denuncia a Indecopi, pues la figura de América TV aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

“Indecopi es un ente sancionador. Lo único que podrá Jossmery llegar a algo económicamente es si Latam quiere conciliar porque si no quiere conciliar, lo que va a pasar es un proceso sancionador en contra Latam y no le van a reconocer ningún tipo de indemnización. Ella tendrá que recurrir a la vía civil para poder solicitar daños y prejuicios. Lo que ella tendría que hacer, si no concilia en Indecopi, va a tener que iniciar un proceso judicial“, sostuvo.

Abogada explica las medidas legales que Jossmery Toledo puede tomar contra la aerolínea. (VIDEO: América Televisión)

¿POR QUÉ BAJARON A JOSSMERY TOLEDO DEL AVIÓN?

La exsuboficial de tercera de la PNP fue protagonista de un video de Instarándula, donde se le ve siendo retirada de un avión, luego que los pasajeros del mismo la agredieron verbalmente. Aunque en el clip no se especifica por qué la bajaron, Jossmery se pronunció luego en redes sociales para explicar lo sucedido.

A través de sus historias de Instagram, manifestó lo siguiente: “Aparte que nos han retrasado como 5 horas, porque mi vuelo salía a mediodía, me han bajado del vuelo porque tenía un saco en mis piernas. Viene el aeromozo y me dice que me ponga el saco. Yo le explico que está en mis piernas y me lo pongo cuando despegue. Como me dice que no, que me la ponga, yo me la sobrepongo en la espalda”.

Tras ello, el trabajador habría ido hacia el tripulante principal a hacer la queja. En ese momento, un equipo conjunto llegó a pedirle que se retirara. Ante la negativa de la exchica reality, los pasajeros del vuelo presionaron a Jossmery para que se bajara del avión.

Jossmery Toledo fue retirada del avión de su vuelo en Chiclayo. (Video: Instarándula)

