Elías Montalvo cuenta cómo conoció a Peter Fajardo. (Foto: Captura / Instagram)

Elías Montalvo relató cómo fue la primera vez que vio a Peter Fajardo. El chico reality contó que conoció al productor de Esto es Guerra a través de un amigo luego de haber participado en un comercial de televisión. El tiktoker estuvo como invitado en el canal de YouTube de Shirley Arica y recordó su vínculo con Fajardo.

La modelo quiso saber sobre el acercamiento que tuvo el bailarín con la figura de América TV: “¿Cómo conociste a Peter Fajardo?”, dijo la exchica reality causando la risa del exguerrero. Pese a que en un momento se negó a contestar, finalmente reveló que fue Peter quien quiso conocerlo.

“Yo había hecho un comercial para Inka Kola y el productor de ahí, que era otro, me dijo que un amigo me quería conocer, que me había visto. Le pregunté quién era, pero no me dijo quién porque era un personaje público, es alguien importante me dijo”, comenzó diciendo.

PUEDES LEER: Elías Montalvo reveló que fue ‘saliente’ de Peter Fajardo ¿Por qué no formalizaron?

Asimismo, Elías Montalvo aseguró que antes de conocer a Peter Fajardo, terminó su relación sentimental con su pareja y aceptó salir con él. “Yo había terminado con mi novio en México y me regresé, y al mes me dijeron para conocer a esa persona (Peter) y normal”, agregó.

En ese momento, Shirley Arica notó que el exintegrante del reality de América TV no quería mencionar el nombre de Peter Fajardo y le preguntó el motivo. “No lo menciono porque no quiero que me lleguen cartas notariales. No me quiero meter en problemas con más gente, ya me odian demasiado”, sentenció.

Elías Montalvo cuenta cómo fue la primera vez que vio a Peter Fajardo: “Él me quería conocer”. (VIDEO: YouTube)

ESTUVO CON OTRO PRODUCTOR DE AMÉRICA TELEVISIÓN

Durante la entrevista, Elías Montalvo reveló que también estuvo saliendo con otro productor de América Televisión. A pesar de la insistencia de Shirley Arica, no quiso dar el nombre. “No puedo decir quién es, pero tengo una obsesión por el canal 4. No son amigos (con Peter) y no son de la misma producción”.

Por otra parte, dijo entre risas que, actualmente, no puede entrar al canal de Pachacamac por ordenes de Peter Fajardo. “De los errores aprende. Yo ya no estoy en la TV, a mi me dijeron basura. Si no funcionas en el medio, te sacan. A mi me vetaron. Sí, fue él (Peter)”.

Recordemos que, Elías Montalvo confirmó que empezó a salir con Peter Fajardo con la intención de que en algún momento formalicen. Sin embargo, no pudieron concretar un romance por sus diferencias y porque el influencer confesó que en aquel entonces estuvo enamorado de su expareja, por lo que nunca llegó a sentir algo fuerte por él.

ELÍAS MONTALVO QUISO CERRAR SUS REDES

Elías Montalvo sorprendió a sus miles de seguidores tras publicar una imagen donde se le ve con los ojos llorosos, además de dejar un mensaje anunciando un próximo cierre de sus redes sociales el pasado mes de marzo. Según explicó el joven, no se encontraba bien anímicamente, por lo que quiso darse un pausa para recuperarse.

Todo hacía indicar que el tiktoker no la estaba pasando nada bien, pues las constantes críticas que estuvo recibiendo terminaron por afectarlo. Sin embargo, pudo superar el difícil momento y continuó mostrándose en sus cuentas de Instagram y TikTok.

Elías Montalvo se muestra feliz de haber retomado su relación con mexicano. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO