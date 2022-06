Guty Carrera y Miguel Arce comienzan a triunfar en México, uno trabaja en Netflix y otro en Azteca

Miguel Arce y Guty Carrera triunfan en México. (Foto: Composición)

Miguel Arce y Guty Carrera son dos de exparticipantes de los programas de competencia, cuando recién se empezaron conocer estos realities en la televisión peruana. Arce fue parte del desaparecido programa Combate, mientras que Carrera es recordado por su apodo de ‘Potro’, que le pusieron cuando era parte de Esto es Guerra.

Con el paso del tiempo, cada uno decidió dejar su trabajo en televisión peruana y buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Fue entonces que cada quien apostó por rutas distintas. Guty prefiere continuar en los realities, mientras que Miguel apuesta por la actuación.

Pero, fue Nicola Porcella quien reveló en lo que vienen trabajando sus excompañeros de televisión. Fue en una conversación para el canal de YouTube de ChiquiWilo que contó algunos detalles de los triunfos de sus colegas.

Sin embargo, aclaró que muchos chicos reality sueñan con ir a México en busca de nuevas oportunidades, pero solo serían una muestra para la cámara, porque el camino es mucho más largo.

“No es fácil llegar a México y triunfar, es súper complicado y recién a muchos de los que estamos allá nos está yendo bien. Yo fui con trabajo porque hablé con la productora de aquí que vendió el formato de EEG, entonces tenía algo seguro”, comentó sobre su llegada a México, pero luego habló de sus excompañeros.

¿EN QUÉ TRABAJAN MIGUEL ARCE Y GUTY CARRERA?

Según la versión de Nicola Porcella, a Miguel Arce y Guty Carrera les ha costado años poder conseguir un espacio en la televisión mexicana. Incluso, recientemente se encuentran triunfando en canales como Netflix y Azteca.

“Hay mucha gente que ha ido a buscársela y todavía le está costando. Miguel Arce recién ahorita está comenzando a despegar en México. Acaba de grabar para Netflix, ya ha grabado 10 capítulos para una serie conocida”, comentó sobre el exintegrante de Combate.

Guty Carrera y Miguel Arce triunfan en México, revela Nicola Porcella. (Video: YouTube-ChiquiWilo)

Por otro lado, se refirió al ex de Melissa Loza y aseguró que continúa su carrera en los realities y ahora se ha presentado en dos que han sido muy exitosos. “A Guty también le acaba de ir bien. Recién ha grabado un reality fuerte de Azteca, pero le ha costado años. También grabó un reality de MTV”, confesó.

NICOLA PORCELLA SE MUDA A MÉXICO

Recientemente, la expareja de Angie Arizaga confesó para América Espectáculos que tiene pensado radicar en México por lo que ha decidido vender todas sus cosas para quedarse a vivir en el país vecino.

“La idea ya es radicar allá, vendí todos los carros acá, estoy viendo lo del departamento que es más complicado, pero también estoy negociando un ‘depa’ donde voy a vivir allá. La idea ya es quedarme en México”, relató. Cabe precisar que, Nicola Porcella ya tiene 3 años en el mencionado país. Su carrera internacional inició en el programa ‘Guerreros’.

“Llevo 3 años, me ha ido súper bien. Llegué por ‘Guerreros’ y este año acabo de grabar ‘Reto 4 Elementos’. Va a salir en Estados Unidos por UniMás y después sale en Televisa. Me fue muy bien. Es el reality más importante en México, feliz que me hayan tomado en cuenta”, agregó emocionado.

