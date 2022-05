Guty Carrera: su novia le contó a Laura Bozzo por qué inició su pelea con Melissa Loza

Brenda Zambrano volvió a arremeter contra Melissa Loza.

No se quedó callada. En una conversación íntima que tuvo con Laura Bozzo, la mexicana Brenda Zambrano le contó a la popular ‘Abogada de los pobres’ cómo fue que inició su conflicto con Melissa Loza, expareja de su actual novio Guty Carrera.

Pese a que en más de una ocasión utilizó sus redes sociales para referirse a la competidora de Esto es Guerra, en esta ocasión la exchica reality prefirió hablar de los sucedido con la conductora peruana, con quien se encuentra participante en La Casa de los Famosos de la cadena Televisa.

El comentario de Brenda Zambrano fue evidenciado por el programa Amor y Fuego, además que Rodrigo González alentó a la conductora de televisión no abandonar el reality show en su semana de estreno.

“Vamos a ver a la señorita Laura dentro de esa casa, además ahora está pidiendo votaciones para continuar junto a la Niurka, su enemiga. Vamos a ver cuánto le va a durar (...) No se vaya señorita Laura... si tú te cansas y a la primera te vas, les estás haciendo un favor, quédate ahí hasta el final para fastidiar”, comentó.

En las imágenes que presentó el magazine de Willax Televisón se puede escuchar claramente cuando la ex participante de Acapulco Shore se queja de Melissa Paredes por haberse referido a ella cuando coincidieron durante una semana en Guerreros México 2022.

“ Ahora le dices algo a alguien y ya te quieren demandar... Yo con la exnovia de mi novio vino a una competencia a México y empezó a hablar de mi novio y de mí... De mí qué tiene que hablar si ni me conoce la estúp*** ”, dijo la mexicana.

Al escuchar lo que dijo la modelo, Laura Bozzo no se quedó callada y le consultó a quién se refería. “Sí, una ‘X’, no voy a darle... Y empezó a hablar del reality, y un maquillista me contó el chisme que se expresó muy mal de mí y de Guty, bueno de Guty entiendo porque es exnovio, pero de mí qué tiene que estar diciendo ”, agregó Brenda.

Brenda Zambrano, novia de Guty Carrera, se enfrenta a Melissa Loza y ella no se queda callada. (Foto: Instagram)

GUTY CARRERA IGNORA COMENTARIOS DE SU NOVIA

Brenda Zambrano arremetió contra Melissa Loza en Twitter e Instagram, dónde le dijo “que olvide a Guty Carrera después de tantos años de relación”, así como dio a conocer un episodio que las unía a ambas debido a que un mismo estilista las atendió a las dos.

“ Hubo una aparición de tu novia chancando a Melissa Loza, para mí, fue adrede, te dijeron: ‘Tú vienes, pero haces bulla’ ”, dijo

Guty Carrera negó cualquier tipo de responsabilidad por las palabras de su novia, y dejó en claro que sus comentarios son a título personal. “No, para nada, la verdad que mi participación era únicamente a título personal, y los comentarios que puedan surgir al respecto son ajenos a mí”, expresó.

