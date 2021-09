Miguel Arce sobre Gian Piero Díaz tras accidente de Elías Montalvo: “Es un lobo disfrazado de oveja”

El excombatiente criticó al conductor de Esto es Guerra en Amor y Fuego. (Foto: Instagram / Captura América TV)

Miguel Arce se presentó virtualmente en el programa Amor y Fuego junto a otros exchicos reality para hablar sobre la caída de Elías Montalvo en Esto es Guerra debido a una falla técnica en la línea de vida.

Tras hablar sobre el accidente y señalar que fue una negligencia por parte de la producción, el actor de 37 años criticó a Gian Piero Díaz, conductor del programa de América TV, por señalar que el tiktoker salió caminando tras el accidente.

“A Gian Piero no le creo nada”, dijo Miguel Arce, despertando la curiosidad de Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes se mostraron extrañados ante las declaraciones del exchico reality sobre el conductor.

“He trabajado mucho tiempo con él y lo conozco. Hay un montón de cosas que sé, que ustedes no saben muchachos”, agregó Miguel Arce desde México, donde viene desarrollando su carrera como actor.

Antes de que Peluchín y Gigi Mitre le preguntaran el por qué de su desconfianza hacia Gian Piero Díaz, el excombatiente añadió: “Es un lobo disfrazado de oveja que otra cosa (...) Ojo, no hago esto para volver a Perú. No tengo la más mínima intención de volver a trabajar en Perú en mucho tiempo” .

Sin embargo, Gigi Mitre se mostró sorprendida ante la comparación de Miguel Arce y defendió al conductor de América TV, pues ambos trabajaron juntos hace muchos años en el programa Hola a Todos.

“Si soy sincera, a mí me sorprende, porque he trabajado con él durante mucho tiempo y no tuve esa percepción. De repente tú has visto otro lado que yo no vi. No puedo dar fe ni acotar algo que yo no pienso ni he visto, pero tampoco pongo las manos al fuego”, expresó la figura de Willax TV.

Pese a las palabras de Gigi Mitre, Miguel Arce aseguró a ambos conductores que no le cree Gian Piero Díaz por cosas que vio en el pasado, cuando aún formaba parte de Combate.

“Yo viví una traición, pero también he visto traiciones a Marisol (exproductora de Combate), a Renzo (Schuller)... un montón de cosas que todas apuntan al mismo lado”, sentenció.

BRUNO AGOSTINI APOYA A MIGUEL ARCE

El excombatiente Bruno Agostini no dudó en respaldar las declaraciones de Miguel Arce tras señalar que Gian Piero Díaz era un “lobo disfrazado de oveja”.

“Hay algo de él que nunca me fio, No quiero decir la palabra, no lo veo honesto. De frente si parece, pero no sé, puede ser que no me fio”, respondió Bruno Agostini desde Islas Canarias.

Además, el español indicó que Gian Piero Díaz jamás hablara mal de Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, porque no le favorece quedar mal con él, menos ahora que están en el ojo de la tormenta por el accidente de Elías Montalvo.

“Él nunca se va a poner en contra de Peter, a él le da igual. El va estar ahí aunque odia a Peter” , agregó el hermano de Fabio Agostini.

PETER FAJARDO DESMIENTE A GIAN PIERO DÍAZ

Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, señaló que él jamás le dijo qué decir a Gian Piero Díaz tras el accidente de Elías Montalvo en el programa.

“Yo jamás le dije qué decir a Piero. Yo le dije que estaba estable y que mañana dábamos mayor información. Yo nunca hablé con Piero”, indicó para las cámaras de Amor y Fuego.

Recordemos que el conductor de América TV le aseguró a Gigi Mitre que el solo “estaba repitiendo lo que le decían porque él no ve lo que estaba pasando”. Por ese motivo, Gian Piero aseguró que Elías Montalvo “salió caminando” del estudio, algo que finalmente no fue cierto.

