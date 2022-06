Hija de Ethel Pozo celebró sus 15 años junto a la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, Kyara Villanella

Hija de Ethel Pozo celebró sus 15 años este fin de semana. (Foto: Composición)

Este 27 de junio, Ethel Pozo celebra una fecha especial en su vida, el cumpleaños de la mayor de sus hijas y sus 15 años como madre. Muy emocionada, la conductora de América Hoy le dedicó unas palabras a su hija a través de las redes sociales, mientras que en su programa indicó que lo celebrará por partida doble, pues un día como hoy inició su etapa como mamá.

Estos 15 años fueron los más esperados para Ethel Pozo, pues no solo le regaló un viaje a Punta Cana hace unos meses, sino que también le realizó una fastuosa fiesta, donde también asistió la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito, Kyara Villanella. Ambas posaron muy sonrientes para las fotos y disfrutaron de la celebración junto a sus demás amigos.

Como se sabe, Ethel Pozo y Keiko Fujimori son amigas, y sus hijas también. Recientemente, la conductora de TV confesó que ya sabía desde antes sobre la separación de la excongresista con su esposo. Es por ello que no le tomó por sorpresa el comunicado que la pareja expuso públicamente.

Fue inevitable que la hija de Keiko se robara el show, pues se ha vuelto mediática tras participar en el Miss Perú La Pre, y posteriormente ser una de las 4 ganadoras, junto a Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza; y Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac. Además de ,Mía Loveday, la única que se ha salvado de las críticas por no ser hija de un famoso.

Después de esta fiesta que se realizó a lo grande, Ethel Pozo y Gisela Valcárcel sorprendieron a su engreída al siguiente día, cantándole el tradicional Feliz Cumpleaños, junto a sus seres queridos, entre ellos Julián Alexander, novio de la presentadora de TV.

Siendo este el día central del cumpleaños, la joven recibirá una nueva sorpresa.

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE ETHEL POZO A SU HIJA

A través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su primera hija. La conductora de TV recordó con emoción el día que la vio nacer.

“Y llegaron los 15 mi hermosa Dome. ¡Y no se ni cómo pasaron tan rápido! Contigo un día como hoy hace 15 años, volví a nacer, pero ahora siendo Mamá. Es indescriptible el amor que se siente por los hijos, un día lo entenderán tu y tú hermanita Luana. Un 27 de junio del 2007 me hiciste conocer el amor infinito, cuando el Dr. te puso en mi pecho y al igual que mi mamá me lo dijo a mi, te dije: Bienvenida a este mundo Doménica, que seas muy feliz”, escribió Ethel en su red social.

“Eres bella por dentro y por fuera Dome y lo más importante, eres un gran ser humano. Quisiera poder decirte que la vida es perfecta y no tiene obstáculos, pero no es así. La vida es como un viaje en un tren, con paradas inesperadas, con gente que sube y baja pero que siempre nos enseña algo. Habrán días en los que el sol ilumine todo el paisaje y será tan lindo lo que ves que te sentirás feliz y agradecida, pero habrán otros días grises y de lluvia y la tristeza asomará por tu ventana. Solo quiero que sepas que Mamá va en ese tren, contigo”, acotó la conductora de TV, resaltando cuánto la ama.

Por su parte, la publicación de Gisela Valcárcel no se hizo esperar. La rubia subió a su red una imagen de la torta de su nieta.