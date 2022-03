Miss Perú La Pre: Nilver Huarac y Lizet Soto defienden a su hija Alondra de las críticas tras triunfo en el certamen

Nilver Huarac y Lizet Soto negaron favoritismo a su hija Alondra. (Foto: Captura / Instagram)

Nilver Huarac decidió salir al frente y defender a su hija Alondra Huarac de la ola de críticas luego de ser una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. Como se recuerda, cientos de usuarios comenzaron a señalar que había favoritismo por las denominadas ‘hijas de los famosos’.

Recordemos que tanto la hija de Keiko Fujimori como la de ‘Tomate’ Barraza también fueron coronadas dentro de las cuatro ganadoras. Ante ello, el productor musical descartó que lo conseguido por su primogénita sea algo ‘arreglado’.

“Lo tomo (las críticas) como parte de... porque no es la primera vez que soy testigo de este tipo de eventos. Son 130 creo participante e imagínate quedan 4, van a quedar descontentas las que no clasificaron”, dijo durante la edición de este 15 de marzo en el programa En boca de todos.

Asimismo, resaltó que no conoce personalmente a las organizadoras del concurso, por lo que no habría posibilidad de que él haya influenciado en el resultado final.

“No he tenido la ocasión de conocer a la señora Mónica Chacón ni a Jessica Newton entonces de qué manera podría arreglarse esto, está jalado de los pelos”, concluyó.

Nilver Huarac defiende a su hija Alondra de las críticas tras triunfo en el certamen. VIDEO: En boca de todos / América TV

LIZET SOTO TAMBIÉN DEFIENDE A SU HIJA

Lizet Soto también se enlazó en vivo con el magazine y se refirió directamente a las acusaciones de la exparticipante Camila Hernández, quien denunció presuntas preferencias luego de saber que había quedado eliminada del top 10.

La cantante indicó que su hija de 16 años se ha preparado en los últimos años para conseguir la tan ansiada corona del Miss Perú La Pre. Cabe resaltar que la joven ya cuenta con experiencia en el rubro del modelos, pues ha sido Miss Teen Huánuco en agosto del 2021.

“Estoy indignada y me pregunto donde están los padres de esta niña que intenta decir cosas que no son ciertas. Ustedes conocen la trayectoria de Alondra, lo que viene trabajando para conseguir sus títulos y copas”, comenzó diciendo la cantante.

“A mí me duele que una niña haya salido... y no decir nombres y está involucrando a todos y haciendo un daño. Eso no está bien (...) Me parece lamentable que esto se vea manchado”, agregó.

Lizet Soto defiende a su hija Alondra de las críticas tras triunfo en el certamen. VIDEO: América TV / En boca de todos

USUARIOS ACUSARON DE FRAUDE A LA ORGANIZACIÓN

Este último viernes 11 de marzo, la elección de las denominadas ‘hijas de los famosos’ causó gran polémica en las redes sociales, donde los seguidores del Miss Perú La Pre acusaron a la organización de cometer fraude al elegir a Kyara Villanella, Gaela Barraza y Alondra Huárac.

Muchos de ellos aseguraron que habían otras candidatas que se merecían este puesto, pues sus entrevistas fueron impecables y demostraron que tenían mucha proyección para futuros certámenes de belleza.

En los comentarios de la transmisión en vivo que se realizó, los usuarios de las redes sociales calificaron de ‘estafa’ la decisión del jurado, señalando que las jóvenes que ganaron solo fueron elegidas por ser hijas de conocidos personajes de televisión y política.

“Este concurso es un fraude”, “Qué trafa, hubo chicas que respondieron mucho mejor, se nota la preferencia de lejos”, “Ilusionaron a muchas chicas que daban todo por el concurso para que queden chicas que no merecen estar donde están”, son algunos de los comentarios que se puede leer.

