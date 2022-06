Ethel Pozo explica por qué no lloró cuando Keiko Fujimori anunció su divorcio pese a que son amigas

Ethel Pozo no lloró cuando Keiko Fujimori anunció su divorcio pese a que es su amiga. ¿Qué pasó? (Foto: Composición)

Después que Ethel Pozo se convirtiera en un mar de lágrimas cuando Melissa Paredes protagonizó un ampay con Anthony Aranda estando casada con Rodrigo Cuba, la conductora confesó que no pudo contener su dolor porque una separación es algo que le duele mucho, sobre todo cuando se trata de personas muy allegadas a ella, como era el caso de la modelo y el deportista, con quienes compartían bastante seguido.

Es por ello que cuando Keiko Fujimori anunció su divorcio con Mark Vito Villanella, muchos esperaron que Ethel Pozo se pronunciara en medio de lágrimas, conmovida por la situación. Sin embargo, eso no pasó. La conductora se mostró bastante tranquila, pese a que la pareja es muy amiga de ella, incluso, sus hijas son muy amigas. ¿Qué pasó?, fue la pregunta de sus compañeros de América Hoy.

PUEDES LEER: Flor Polo, Keiko Fujimori, Érika Villalobos y más figuras que pusieron punto final a su matrimonio este 2022

De inmediato, Pozo aclaró que no le dolió porque ella ya sabía de la separación desde antes que la hija de Alberto Fujimori emitiera su comunicado . Asimismo, explicó que ya tuvo tiempo de procesar la situación, a diferencia de lo ocurrido con Melissa Paredes, que oasó de sorpresa.

“Yo ya sabía de esto antes. No me enteré ayer (día en que emitió el comunicado). Yo ya lo procesé en mi casa. (El público se enteró porque) Lo ha hecho público con un comunicado”, explicó Ethel Pozo bastante incómoda por las preguntas.

Consultada por si lloró, la hija de Gisela Valcárcel repitió que no y explicó por qué. “No lloré, yo no lloro por todo, ya lo he explicado, en el caso del Gato y de Melissa fue algo sorpresivo, me enteré por un ampay, para mi fue un shock, no es lo mismo que veas un matrimonio de muchos años con niños adolescentes y todo, y que uno vaya viendo que las cosas van cambiado” , señaló la conductora de TV.

Asimismo, decidió contestar a lo dicho por la psicóloga Lisbeth Cueva, quien analizó la relación entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Para la profesional, en esa pareja ya no había amor desde hace mucho. “Estaban con nosotros el fin de semana (antes del ampay), yo viví otra historia”, dijo Ethel Pozo bastante sorprendida.

Como se recuerda, la conductora de América Hoy y su novio Julián Alexander acostumbraban salir o reunirse en parejas, junto al futbolista y a la hoy enamorada de Anthony Aranda.

Ethel Pozo explica por qué no lloró cuando Keiko Fujimori anunció su divorcio pese a que son amigas. | Video: América TV

SEGUIR LEYENDO: