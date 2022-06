Las impactantes declaraciones que Dalia Durán dio en el programa de Magaly Medina

Dalia Durán se pronunció ante las cámaras de Magaly Medina. Foto: Captura

Dalia Durán apareció anoche en el set de televisión del programa de Magaly Medina, para contar su verdad y cómo se siente tras la condena por 21 años de prisión que la justicia peruana le dio a John Kelvin, por los delitos de maltrato físico y violación sexual. La cubana sostuvo que esta situación está afectando a sus hijos, además señaló que no deja de pensar que cuando su expareja salga el libertad, sus hijos tendrán más de 20 años, perdiéndose toda su infancia y adolescencia.

Asimismo, la estilista se justificó al cambiar su versión en las cámaras Gesell y señalar que no había sufrido violación sexual el día que John Kelvin la atacó en la habitación de su departamento.

“ESTE PROCESO ES MUY DOLOROSO”

Dalia Durán manifestó que este proceso judicial esta siendo muy doloroso para ella, especialmente porque se trata del papá de sus hijos, sin embargo quiso aclarar que su intención no es buscar liberar a John Kelvin de los delitos cometidos hace casi un año.

“A mí me ha costado mucho entender muchas cosas durante este proceso, es algo normal. He aclarado, este proceso sigue siendo doloroso. Nada cambia el hecho de que sea el padre de mis hijos. Ha cometido un delito, no estoy apañando ni defendiendo lo que hizo, pero me asustó cuando dijeron 20 o 21 años”, aseguró.

Dalia Durán se pronuncia sobre sentencia de 21 años contra John Kelvin | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

“YO NUNCA HE VISTO A JOHN CONSUMIR”

La periodista Magaly Medina también le consultó a Dalia Durán si había visto consumir alguna droga a John Kelvin, ya que los resultados del examen toxicológico que le hicieron en julio del año pasado arrojó positivo para cocaína y benzoilecgonina. Ella sostuvo que nunca en su vida lo había visto drogarse y que no se lo imaginaba.

“Yo no voy a mentir, yo nunca he visto a John consumir (drogas)... Nunca en mi vida, ni siquiera he pensado que podría consumir, eso lo he venido a saber cuando salió el resultado del examen toxicológico...”, confesó.

Dalia Durán dice que nunca vio a Jhon Kelvin drogarse. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme

“QUE LA JUSTICIA SEA JUSTA PARA TODOS”

Dalia Durán también pidió que la justicia sea dura para todos, pues así como a su esposo le han dado una condena tan alta, también lo haga con personas que han cometido delitos como asesinatos y siguen libres.

“Si bien John es una persona pública... pero espero que la justicia sea justa para todos. Así como lo han sentenciado a él ... espero que sea así para todos. He visto otros casos y digo, ¿cómo es posible que maten y le den poco tiempo? pero John, que hizo un delito, pero ¿20 o 21 años? ”, enfatizó.

JUSTIFICACIÓN POR MENTIR EN CÁMARA GESELL

En otro momento, la exmodelo de Andrés Hurtado justificó el cambio de testimonio que dio en la cámara Gesell, donde manifestó que el cantante de cumbia no abusó de ella sexualmente. Indicó que para ella no es fácil superar todos estos hechos traumáticos que vivió en julio del año pasado y seguir con su vida, como si nada.

“No me quiero justificar en lo absoluto, pero creo que había pasado muy poco tiempo de todo. Hasta el día de hoy no es fácil superar todo lo que pasó, es algo que voy a tener que lidiar toda mi vida. Es algo muy doloroso. Los golpes se van, pero lo que queda en el corazón nada lo va a cambiar. Se trata de mi esposo, el padre de mis hijos, con quien compartí 13 años de mi vida”, señaló.

Dalia Durán admite que minitó en la cámara Gesell sobre agresión de John Kelvin | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

PUEDES LEER: “Me forzó a tener intimidad”: Dalia Durán y el desgarrador testimonio sobre John Kelvin del que hoy se arrepiente

‘YO ME QUIERO DIVORCIAR’

Asimismo Dalia Durán, señaló que está decidida a divorciarse del cantante de cumbia, luego de obtener la nacionalidad peruana, pero hasta el momento por un tema burocrático en Migraciones no puede seguir con el trámite.

“Pido a la gente de migraciones, si me pueden ayudar, estoy legal y necesito que me ayuden con la nacionalización por tener cinco hijos peruanos, vivo hace 20 años aquí y además estoy casada con un peruano”, dijo.

“Una vez tenga ese documento, ya podré iniciar los trámites de mi divorcio, lo que más quiero es traer a mi mamá de Cuba para que me ayude y estar aquí con ella”, dijo.

Dalia Durán desea nacionalizarse peruana y divorciarse de John Kelvin. Video: ATV/Magaly Tv: La Firme

“ME DA PENA, ES UN SER HUMANO”

La exmodelo cubana recalcó ante Magaly Medina que sí le daba pena su esposo, pero que no iba dar vuelta atrás en el proceso judicial. “S iento pena, pero es fuerte verlo así, porque cuando tú lo ves detrás de la rejas es fuerte... Me da pena, obviamente, es un ser humano y es el padre de mis niños, me da muchísima pena...”, dijo

Asimismo, contó que ya no le cree a John Kelvin y que sintió que la quería manipular mediante el amor que le tiene a sus hijos. “Al inicio le creí, luego pienso que es un tema que saben por donde agarrarme, porque saben que yo amo a mis hijos... creo que John tiene mucho por trabajar.. y definitivamente no ha cambiado ”, dijo.

Dalia Durán dice que le da pena John Kelvin. Video: ATV/Magaly TV: La Firme

“NECESITO AYUDA PSICOLÓGICA”

En otro momento, Dalia admitió que no está recibiendo terapia psicológica, porque el Ministerio de la Mujer se negó a dárselo, porque tenía que ser “en el momento que sucedieron los hechos”; es decir, la agresión y violación sexual de la que fue víctima en julio de 2021.

“Yo tuve terapia y sí, es costoso. Siento que necesito ayuda psicológica. Más que las heridas físicas que eran obvias, era lo que uno se queda acá (en la cabeza). Ahora más que nunca debo ser fuerte porque soy mamá y papá para los cuatro hijos. Sí la tengo difícil, pero nada es imposible”, añadió.

Dalia Durán dice que necesita ayuda psicológica. Video: ATV/ Magaly Tv: La Firme

NO MÁS ODIO

Finalmente, la cubana pidió al público que no ataquen a sus hijos por redes sociales, porque esta situación afecta mucho a sus pequeños. “Tengo niños pequeños, un poco de empatía hacia mis hijos. Hay dos familias que están sufriendo, la de él y la mía . Esto no es para alegrarse. Pido a Dios, que ojala aprenda la lección..”, dijo.

Al terminar el programa, Magaly Medina explicó que este proceso demorará meses debido a la apelación que ha hecho el abogado de John Kelvin, ante la Sala Superior de Justicia. “Pero lo que no hay que pero olvidar que los golpeadores y violadores tiene que tener un castigo ejemplar”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: