Hijo de Florcita Polo la defendió de los maltratos de Néstor Villanueva: “Ese niño ha visto mucho”

Florcita Polo Díaz confesó que su hijo la defendió de las agresiones físicas de su expareja. (Foto: Composición)

Florcita Polo Díaz rompió su silencio luego de haber admitido en televisión nacional que fue víctima de agresiones físicas por parte de Néstor Villanueva, de quien se encuentra en proceso de divorcio. Según la joven empresaria, fue su hijo Adrianito, de tan solo 10 años de edad, la persona que la defendió del cantante de cumbia.

En diálogo con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz señaló que aguantó por muchos años las humillaciones de su expareja para mantener a su familia unida, pues no quería que sus pequeños crecieran con padres divorciados como así lo hizo ella. No obstante, su hijo mayor le rogó que se divorciara de su padre.

“En un momento, mi hijo me dijo que me divorcie y yo tomé la decisión. Le hice caso porque yo quería que mi hijo esté en un lugar lleno de amor y cariño, donde esté tranquilo y no viva asustado. Muchas veces me dijo (que me divorcie) y yo no le hice caso, creía en lo que decía su papá”, resaltó en el espacio de ATV.

Cuando por fin decidió confesar que Néstor Villanueva la maltrataba físicamente cuando estaban juntos, su hijo la felicitó por haberlo hecho, ya que él fue testigo de todo lo que ocurría en las cuatro paredes de su hogar.

“Ya no soy la Flor del 2014, que está metido en escándalo. Ahora soy una Flor pensante, que antes de responder algo piensa porque mis hijos están viendo. Mi hijo sabe que yo iba a estar acá (en el set de Magaly TV La Firme). Me dijo ‘bien mamá, yo sé que vas a ir con la verdad’”, recalcó Florcita Polo Díaz.

LA DEFENDIÓ DE LAS AGRESIONES

En otro momento de la entrevista, Flor Polo Díaz señaló que sus hijos ya no ven como un “héroe” a su padre, sino todo lo contrario. Según dijo, ninguno de ellos quiere volver a ver a Néstor Villanueva debido a que fueron testigos de las acaloradas discusiones, faltas de respeto y hasta golpes que ocurrían en casa.

“Un día casi se va encima de él. Yo le dije ‘no, hijo, no pasó nada’. Ese niño de 10 años ha visto muchas cosas. Él ya ha ido al psicólogo y ha contado todo. No quiero entrar en detalles, pero sí (él ha visto maltrato). Néstor Villanueva sabe todo lo que pasó entre los dos, han pasado muchas cosas y yo he aguantado demasiado”, sostuvo.

Tras ello, le pidió al cumbiambero que no mienta más, ya que él es consciente de los fuertes problemas que tenían y que trataban de esconder al público. “Señor, usted sabe todo lo que ha pasado entre nosotros, no debería mentir y dejarme como una mentirosa. Él era agresivo con todo mi entorno”, agregó.

Hijo de Florcita Polo Díaz felicitó a su madre por salir al frente y contar su versión de los hechos | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGA MALTRATO

El artista nacional no se quedó callado luego que se dijera que maltrató en más de una oportunidad a Florcita Polo cuando todavía eran una pareja. En el programa de Amor y Fuego, negó molesto dichas acusaciones que, según él, solo buscan destruir la imagen que tiene en la TV peruana.

“En ningún momento la he agredido, en ningún momento la he maltratado, en ningún momento ha pasado las cosas que se están comentando. Es más más, mi aún esposa y la mamá de mis hijos dijo en algún momento eso y yo le pediría que aclare todo este tipo de cosas”, comentó.

Asimismo, Néstor Villanueva recordó que en el año 2014 vivió una situación similar cuando se estaba separando de la mamá de sus hijos, pues ella lo acusó de agresión física, pero nunca lo pudo demostrar con pruebas ante las autoridades.

“Yo lo niego, en ningún momento la he golpeado y tampoco agredido. Esto se vuelve como en el 2014, a mí me denunciaron también por agresión, que la había maltratado. A las finales se retractó y que no había pasado nada”, indicó.

