Gritos, rasguños e insultos: Las veces que Néstor Villanueva mostró agresivo con Flor Polo Díaz

Luego de 11 años de matrimonio, Florcita Polo Díaz confesó que Néstor Villanueva no solo la maltrataba emocionalmente, sino también la golpeaba cuando estaban juntos. Aunque el cumbiambero ha negado dichas acusaciones, el programa de Magaly Medina compartió imágenes de las veces que se mostró violento con la hija de Susy Díaz frente a cámaras.

En el 2014, las cámaras de seguridad del departamento de Florcita grabaron al cantante de cumbia saliendo del edificio con su hijo en brazos. Villanueva arrancó el auto, pese a que su entonces pareja estaba colgada de la puerta. La empresaria lo denunció por este hecho en la comisaría de su distrito.

“Denuncia que su esposo le había agredido físicamente, produciéndole rasguños y moretones en el brazo derecho. Asimismo, le jaló los cabellos e intentó querer atropellarle con su camioneta en la vía pública para luego dirigirse a su departamento para continuar con la agresión verbal”, se lee en el reporte policial emitido.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que Néstor Villanueva perdió los papeles. De hecho, llegó a discutir con la familia de Florcita, su padre Augusto Polo Campos y su hermano Marco Polo, en plena vía pública, por allá en el 2011. El fallecido cantautor le reclamó furioso que no le falte el respeto a su hija.

DISCUSIONES EN PLENO REALITY

Por esas fechas, Florcita Polo Díaz y Néstor Villanueva participaron en un reality del programa de Magaly Medina. Frente a cámaras, el cumbiambero perdió la paciencia con la primogénita de Susy Díaz en situaciones comunes para cualquier pareja.

“No me grites así, no te amargues, no me grites pues”, le dijo la empresaria luego que Néstor le alzara la voz por no saber manejar correctamente.

De acuerdo al espacio Magaly TV La Firme, Polo Díaz se mostró como una mujer sumisa en la gran mayoría de los episodios, dejando que su esposo tome todas las decisiones de la casa.

LA BOTÓ DE SU CASA

Durante su participación en el programa El Valor de la Verdad, Flor Polo contó que el cantante de cumbia la echó de su hogar entre insultos el día de su quinto aniversario, luego que fuera ella quien terminara la relación amorosa.

“Me dijo ‘lárgate, qué haces acá, lárgate de mi casa, conch..’. Me gritó, me trató mal, se molestó. Me dejó una hora en la calle, sin zapatos”, confesó en el sillón rojo.

Vale resaltar que Néstor Villanueva también se hizo presente en el extinto programa de Beto Ortiz. En su defensa, aseguró que jamás le levantó la mano a la madre de sus hijos y dijo que, en realidad, ella era una persona violenta con su propia familia.

LA DEFENSA DE NÉSTOR VILLANUEVA

El cantante de cumbia no se quedó callado luego que se dijera que maltrató en más de una oportunidad a Florcita Polo cuando todavía eran una pareja. Villanueva negó rotundamente haber ejercido algún tipo de violencia sobre su aún esposa, por lo que le pidió salir a aclarar este punto.

“En ningún momento la he agredido, en ningún momento la he maltratado, en ningún momento ha pasado las cosas que se están comentando. Es más, mi aún esposa y la mamá de mis hijos dijo en algún momento eso y yo le pediría que aclare todo este tipo de cosas”, comentó.

En otro momento, el cantante recordó que en el año 2014 vivió una situación similar cuando se estaba separando de la mamá de sus hijos, pues ella lo acusó de agresión física, pero nunca lo pudo demostrar.

