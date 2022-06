Ricardo Rondón no recuerda si insultó a Magaly Medina: “Si lo demuestras, pido perdón por anticipado”

Ricardo Rondón se disculpó con Magaly Medina por anticipado. (Foto: Composición)

Ricardo Rondón se dirigió a Magaly Medina tras llamarlo “misógino” y asegurar que la ha insultado en muchas oportunidades. El conductor de En Boca de Todos indicó que no recuerda haberlo hecho, sin embargo, si ha sido así, le pide disculpas por anticipado. Esto como respuesta de una posible prueba que la periodista pretenda mostrar en su programa.

El también comunicador señaló que considera que nunca ha usado adjetivos calificativos hacia ella, pues la respeta, esté o no de acuerdo con sus opiniones. Ricardo Rondón intentó poner paños fríos señalando que no está molesto ni pretende un enfrentamiento, al contrario, con esta respuesta solo intenta aclarar lo dicho por Magaly Medina el pasado 21 de junio en su programa.

PUEDES LEER: Ricardo Rondón pidió disculpas a Susy Díaz y responde a Magaly Medina por llamarlo “misógino”

“Que yo recuerde estimada Magaly, jamás te he lacerado tu dignidad como mujer y jamás me he referido a ti como madre porque siempre he destacado que primero eres una dama, lo que yo tengo que criticar es tu función en un programa de televisión”, empezó.

“En Boca de Todos es un programa que ofrece entretenimiento y cuando en algún instante hemos tenido un exceso, hemos pedido las disculpas del caso, pero de ahí a llamarnos misóginos eso me parece poco cortés porque es como si te dijera que tú padeces de misandria, dícese de las personas que detestan a los hombres”, agregó.

Además, agregó que lo único que le pidió a la periodista es que deje de poner adjetivos calificativos a los demás. Asimismo, aseguró no recuerda que él la haya insultado alguna vez, tal como la propia Magaly lo aseguró.

“Si yo me equivoqué, si en algún momento memoria me está fallando y yo me referí a ti, discúlpame Magaly Medina, públicamente te lo digo, soy un caballero y pido perdón. Si eso lo demuestras, lo puedes sacar. Si sacas algo pido disculpas por anticipado”, agregó.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA SOBRE RICARGO RONDÓN?

Como se recuerda, Magaly Medina se dirigió a Ricardo Rondón luego que éste le pidiera parar con los insultos. La popular Urraca indicó que le sorprendieron sus palabras, pues él la insultado muchas veces.

“Rondón, el que ha sido un mono con metralleta durante mucho tiempo. Cuando escuché lo que este hombre había dicho, pedí (a la producción) los cientos de insultos que me ha dedicado siendo hombre (...) todas las cosas que él me ha dicho, los insultos más bajos, porque no estamos hablando de una discusión de mujer a mujer, él siendo un hombre me ha dedicado unos insultos tremendos, y ahora me viene a mí a decir que no hablemos, que no pongamos títulos, adjetivos. Hipocresía más grande”, dijo la conductora de TV

Ricardo Rondón pidió disculpas a Susy Díaz. (VIDEO: América TV)

MAJU MANTILLA DEFIENDE A EBDT DE MAGALY MEDINA

Maju Mantilla también pidió la palabra y no dudó en defender a En Boca de Todos, aclarando que en el programa no se ataca a nadie. Asimismo, aseguró que no pretende seguirle el juego a Magaly Medina.

“Somos un programa familiar y hemos abordado los problemas de los artistas en todo momento y también recibimos a personas no conocidas y siempre los tratamos con respeto y empatía porque se lo merecen”, señaló.

“Para mi los insultos, los agravios y descalificaciones me parecen una práctica desesperada de un comunicador, de un periodista o de una persona que tiene a su cargo un programa”, agregó en clara alusión a Magaly Medina.

De este modo, la conductora de América TV señaló que pone punto final a este tema. “De mi parte no es una opción y de mi parte nunca va a recibir eso como respuesta. Yo no voy a entrar a este juego porque yo sí voy a respetar a todos”, concluyó.

Maju Mantilla asegura que los insultos son una 'practica desesperada de un comunicador'. (VIDEO: América TV)

SEGUIR LEYENDO