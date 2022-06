Gino Pesaressi se molesta con Ricardo Rondón y se retira del set en vivo: “¿Me dejan hablar?”

Gino Pesaressi se va del set por diferencias con Ricardo Rondón. (Foto: Composición)

Gino Pesaressi es uno de los exchicos reality que ahora se desenvuelve como conductor de televisión en el programa ‘En Boca de Todos’. En este magazine, comparte escenario con Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón, pero parece que no siempre todo es color de rosa.

Como se conoce, Rondón tiene un carácter muy particular y suele decir las cosas de forma muy directa o un tanto crudas. Pero, esta vez sus intervenciones terminaron por molestar a la expareja de Mariana Vértiz.

Todo sucedió cuando se encontraban hablando de las candidatas al Miss Perú que este martes 14 de junio se disputarán la corona. En una de las presentaciones, apareció Valeria Flórez, quien es la favorita de Pesaressi.

PUEDES LEER: Mamá de Yoshimar Yotún se quiebra tras derrota de la selección: “No hubo el ‘chocolate’ que siempre nos resulta”

Fue en ese momento que el exchico reality decidió hablar de la carrera de la candidata, quien ha vuelto a salir a la palestra por el concurso. Incluso, destacó que venía trabajando en televisión, pero en ese momento fue interrumpido por sus compañeros.

“Ojo, que también Valeria ha tenido un gran crecimiento. De lo poco que la conocemos en televisión, hay gente que la ha visto en un magazine recientemente”, iba comentando el conductor cuando fue interrumpido por Ricardo Rondón y Marianita.

“Pero no estamos evaluando su currículum, ni su carrera. Si fuera Miss radio, Miss coeficiente...”, señaló Rondón sin dejar hablar a su compañero quien finalmente respondió exaltado: “¿Me van a dejar hablar? Pero si no me dejas terminar mi punto, no voy a poder expresarme”.

Gino Pesaressi se molesta con Ricardo Rondón y se retira del set. (Video: América Tv)

Tras ello, Tula Rodríguez intervino para tratar de calmar la situación. Sin embargo, evidenció que su compañero se había retirado del set. “Gino ¿qué pasó? Ven para acá. Ay, se quebró”, comentó en vivo, mientras las imágenes mostraban que se había apartado atrás de cámaras.

Un poco acongojado, Gino Pesaressi reapareció en el set de televisión y explicó el motivo de su molestia. Pese a que dejó claro que no pasaba nada, era evidente su incomodidad por lo sucedido mientras daba su opinión.

“No se puede hablar, nada más quiero decir. Continúen muchachos, por favor. Uno intenta decir algo y no lo dejan, pero todo bien”, comentó en su regreso. De ese modo trató de dejar atrás el impasse que se generó en el programa.

¿QUIÉN ES VALERIA FLÓREZ?

Valeria Flórez es una de las seis candidatas al Miss Perú 2022. La joven de 25 años se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona de este importante certamen de belleza. Actualmente se desempeña como conductora del programa de televisión Un día en el mall que se transmite por Willax.

Además, es recordada por haber sido parte del recordado programa infantil América Kids, donde hizo sus pininos en televisión. Incluso, se quedó por varios años hasta que el formato cambió por el nombre la Akademia.

Valeria Flórez se enfrentará a Alessia Rovegno, Maryori Morán, Mei Azo, Daleine Arroyo y Tatiana Calmell para coronarse como Miss Perú 2022 y representar a nuestro país en el Miss Universo.

Valeria Flórez se perfila como favorita al ganar la corona del Miss Perú. (Foto: Composición)

SEGUIR LEYENDO: