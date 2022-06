Lote de fertilizantes de urea llegaría a Perú en agosto, tras anularse contrato con empresa brasileña

El ministro de Agricultura señaló que acatarán las observaciones de la Contraloría General de la República y el fertilizante estaría llegando máximo el 13 de agosto. | VIDEO: RPP Noticias

Hace una semana se había anunciado que la compañía brasileña MF Fertilizantes sería la proveedora de urea al Perú. Sin embargo, luego la Contraloría General de la República emitió un informe donde reportó serias irregularidades en el proceso de adquisición de las más de 73,000 toneladas de urea, a cargo de la entidad Agro Rural. Ante ello, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, informó que acatarán las observaciones, dejarán sin efecto la compra y se hará otra convocatoria.

“Para mí, lo principal es la transparencia y que se respeten las características técnicas de la convocatoria (de la licitación). (...) Vimos que no se estaba cumpliendo el precio, la calidad técnica ni el tiempo de entrega (de los fertilizantes). Y esas tres cosas no se estaban cumpliendo”, señaló el ministro en RPP.

“Nosotros vamos a declarar nulo (el proceso de compra) y vamos a reconocer la importancia de lo que ha dicho la Contraloría. Tomaremos medidas para anular la convocatoria, poner a un lado a los responsables (de las irregularidades) hasta que termine la investigación con toda la rigurosidad que le vamos a dar, y vamos a convocar otra licitación”, añadió en el mismo medio.

Según detalló el ministro, el 23 de junio se realizaría el proceso de nulidad y ese mismo día iniciaría la conformación de un comité consultivo, el cual no se tuvo en el anterior proceso. Se espera que este pueda orientar a los distintos mecanismos involucrados en la licitación.

Se espera que este comité esté conformado para el 25 de junio, para que la invitación a las cartas de interés se realice el 28 del mismo mes, y la propia evaluación el 4 de julio. Así, el lote de fertilizantes podría llegar en un aproximado de 45 días a puertos peruanos para ser distribuidos.

“En el máximo de los tiempos, el 13 de agosto”, declaró el ministro Alencastre.

Andrés Alencastre juramentó como ministro de Desarrollo Agrario y Riego el 7 de junio.

¿POR QUÉ SE ANULÓ EL PROCESO ANTERIOR?

Tras conocerse que la empresa brasileña MF Fertilizantes había ganado la licitación para proveer al país de urea, se difundieron cuestionamientos a la misma. Luego, el 21 de junio, la Contraloría General de la República emitió un informe donde daba cuenta de todas las irregularidades encontradas en el proceso de compra, llevado a cabo por Agro Rural (Midagri).

Se encontró que el comité de evaluación de Agro Rural otorgó la buena pro a la oferta de la compañía brasileña, pero esta era superior a la que propuso la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG). MF Fertilizantes cotizó a US $760 la tonelada de urea, mientras que la segunda la cotizó a US $650 por tonelada.

El comité acordó pagarle a la empresa ganadora US $55,882,040 por la urea, mientras que por la norteamericana se hubiera pagado US $47,793,850. Entonces, al elegir la propuesta brasileña, Agro Rural aceptó pagar US $8 millones más por el fertilizante.

Además, MF Fertilizantes iba a entregar la urea en dos partes y en un espacio de tiempo prolongado, pero la proveedora GIG se ofrecía a entregarla en un solo bloque y en tiempo más corto. Así, la Contraloría advirtió que existía un riesgo de que la urea no llegue a tiempo para la campaña agrícola de este año.

La razón por la que se descartó la oferta de GIG fue que el comité de evaluación cuestionó que la empresa presentara certificados ISO en idioma inglés. Sin embargo, la Contraloría detectó que sí aceptaron la documentación en portugués de la sudamericana.

Por otro lado, la Contraloría también observó que la empresa ganadora no incluyó el porcentaje mínimo de granulometría del producto. Este era un dato obligatorio exigido en las especificaciones técnicas del concurso, ya que al no presentarse pondría en riesgo la calidad del producto.

Adicionalmente, el mismo ministro Alencastre reportó que MF Fertilizantes estaba teniendo problemas para conseguir una carta fianza , un instrumento fundamental para garantizar el cumplimiento del contrato. Esto habría alargado aún más el proceso de entrega.

“Una vez resuelto el problema de la determinación de responsabilidad del director técnico de Agro Rural por todo el proceso, entonces abriremos una nueva convocatoria en el plazo más inminente (…), para en 30 días tener los fertilizantes en los puertos Salaverry, Matarani y Callao”, dijo.

SEGUIR LEYENDO