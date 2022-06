Brasil proveerá al Perú de 73 toneladas de fertilizante urea

| Foto: Agencia Andina

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) había llevado a cabo una segunda convocatoria para conseguir un proveedor internacional de urea, a cargo de Agro Rural. En esta ocasión, la empresa brasileña MF Fertilizantes ganó y proveerá al país de más de 73 toneladas de fertilizante.

Con esta cantidad se espera atenuar la crisis que actualmente pone en riesgo la campaña agrícola 2022-2023. El precio concertado por tonelada fue de US $760 por tonelada. Entonces, la operación implicará un pago de US $30 millones 400,000 durante una primera etapa, donde el pedido es de un total de 73.529 TM.

La compañía opera desde el 2006 en el mercado mundial de fertilizantes y hará una primera entrega de hasta 40,000 toneladas, en los primeros 35 días de entregada la carta de crédito y firmado el contrato con el gobierno peruano, el cual se daría en las próximas horas.

MF Fertilizantes ganó este acuerdo, tras dar una mejor oferta que la empresa Dreymoor Fertilizers Overseas, de Singapur. Esta segunda dio una oferta de US $787,97 por tonelada de urea, y con un plazo de entrega de hasta 45 días. Esta fue superada por la empresa brasileña.

Esta decisión llega en momentos en el que el precio internacional de la urea retrocede, debido a la caída mundial de la demanda. Semanas antes, el precio se elevó altamente, pero los compradores no estaban dispuestos a pagar. Además, el precio del gas natural en Europa también ha caído, el principal insumo de la urea.

MF Fertilizantes también llegó como finalista el pasado 5 de junio, a la primera convocatoria de Agro Rural, pero con una oferta de US $860 por tonelada. Sin embargo, no cumplía con las especificaciones técnicas para garantizar la entrega, como su rival en ese momento, la estadounidense United Financial Group.

PODRÍA HABER ESCASEZ DE ALIMENTOS SI NO SE ENTREGAN FERTILIZANTES EN 45 DÍAS

El secretario de la Federación de Productores de Arroz, Virgilio Chayán, advirtió que queda tan solo un plazo de 45 a 60 días para repartir este producto a los agricultores y evitar una crisis de escasez de alimentos en el país.

“No solo se trata del arroz, sino que se trata de otros cultivos que se siembran en diferentes épocas y lugares a nivel nacional”, señaló el dirigente agrícola el pasado 8 de junio.

Chayán explicó que, para garantizar la producción de arroz para el próximo año, se debe iniciar la campaña de siembra del período agosto 2022 a julio 2023. Por eso necesitan contar con los fertilizantes.

“La campaña se inicia en agosto y hemos venido exigiendo tener una reunión con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Si no tenemos fertilizantes, comienza a bajar la producción y ahí sí tendríamos escasez de alimentos”, dijo el dirigente.

Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), dijo a Infobae que los agricultores necesitan por lo menos 250 mil toneladas de urea para sus próximas campañas.

“La urea es un producto que se cotiza como un boom. Se subasta todas las semanas porque es un producto estándar. Lo que correspondía al gobierno era actuar con celeridad y ver buenas ofertas y precios, pero no lo han hecho”, dijo a este medio.

Por su parte, el empresario Carlos Neuhaus dijo que resulta alarmante que el actual gobierno demore mucho tiempo en el proceso de compra de fertilizantes, ya que se necesita urgente para la producción de alimentos básicos como la papa, el camote, la yuca, el arroz, entre otros y estar preparados para la crisis alimentaria que se avecina.

