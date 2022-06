Gobierno descartó fertilizante urea más barata porque proveedora presentó documentos en inglés

La empresa brasileña que ganó la licitación no habría dado la mejor oferta.

El pasado 12 de junio se confirmó que la empresa brasileña MF Gertilizantes ganó la segunda convocatoria para conseguir un proveedor internacional de urea, a cargo de Agro Rural, y proveerá al país de más de 73 toneladas de fertilizante. Sin embargo, esta no habría dado la mejor oferta. Una compañía estadounidense ofreció la tonelada de urea a menos precio, pero fue descartada por presentar un documento en inglés.

De acuerdo a un primer informe difundido por el programa Contracorriente, de Willax TV, la compañía Global Investments Group (GIG) ofertó a US $650 la tonelada de urea. La empresa elegida por el comité evaluador de Agrorural, MF Fertilizantes, pidió US $760 por cada tonelada. La cifra aceptada es US $110 dólares más costosa que la oferta de la empresa norteamericana.

El Comité de Negociación para la Contratación Internacional de Adquisición de Fertilizantes Nitrogenado de Urea de Uso Agrícola dio el argumento que el producto de GIG incumplía con las exigencias de calidad o iba a tardar demasiado en llegar al país. Sin embargo, los miembros del comité ni siquiera vieron la propuesta porque la empresa no presentó los certificados de calidad ISO traducidos al español.

Por 73 mil 529 toneladas de urea, la brasileña MF Fertilizantes cotizó US $55.882.040, y la estadounidense, US $47.793.850. De haberse leído la propuesta y elegido a GIG, el comité le habría ahorrado al Estado US $8.088.190 .

GIG OFRECÍA ENVIAR EL FERTILIZANTE EN UNA SOLA ENTREGA

Pero el precio no era la única ventaja de la empresa norteamericana, sino que la empresa también ofrecía hacer el envío del fertilizante de urea en una sola entrega. MF Fertilizantes ofreció hacerlo en dos partes: un primer cargamento de 40 mil toneladas en un plazo de 35 días, que llegaría aproximadamente el 17 de julio, y un segundo lote, 5 días después.

GIG aseguró que estaba en condiciones de proveer todo el producto en una sola entrega. Así, aseguró que en un plazo de 12 días la totalidad de las 73 mil 529 toneladas de fertilizante. Esto fue confirmado por el representante de Global Investments Group (GIG), Fabrizio Fabiani, al diario La República.

“Tenemos urea en el puerto de Houston, lista para ser cargada e inspeccionada en puerto de carga, este producto llegaría en 12 días. Nosotros íbamos a mandar todo. No conviene enviar por parte porque sale más caro el costo logístico”, informó.

NO ENVIARON UN DOCUMENTO TRADUCIDO

El medio también se comunicó con un vocero de Agorural, la entidad responsable del proceso de licitación, quien le confirmó que el comité no se enteró de que la oferta de GIG era más barata. Daniel Moscoso, integrante del comité, informó que se le hizo una observación a la empresa: que no cumplía con las especificaciones técnicas por “no adjuntar traducción (de los certificados ISO)”.

Explicó que en los requerimientos técnicos se estipulaba que todos los documentos debían ser enviados en español o traducidos, lo que fue una solicitud de la Subunidad de Extracción y Comercialización de Abonos de Agrorural. Global Investment Group había presentado sus documentos en español, excepto los certificados ISO, por lo que la descartaron.

“Esa es la única observación. No podemos seguir calificando una propuesta si no pasa un primer requerimiento”, declaró.

Al respecto, el vocero de la proveedora estadounidense GIG señaló que “los certificados ISO son internacionales y se dan en el language de donde vienen” y consideró “insólito” la explicación de Agrorural.

“En efecto, se decía que la presentación de la propuesta debe estar en español, pero en estos casos -y ellos lo saben bien- no es correcto que nosotros volteemos el certificado a nuestro gusto. Los certificados ISO vienen en el idioma original de la empresa que nos provee, en este caso de Rusia o Estados Unidos”, apuntó Fabiani.

