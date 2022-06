Ministro de Defensa considera peligrosa ley que permite armar a los comités de autodefensa

José Luis Gavidia, ministro de Defensa. Foto: Andina.

El 19 de junio el Congreso de la república aprobó la ley 31494, la misma que permite la creación de comités de autodefensa ante estados de emergencia y la posibilidad de que reciban armamento. Al respecto, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, señaló que se trata de una medida peligrosa capaz de promover la creación de grupos paramilitares.

“Como la ley dice que puede recibir armas del Gobierno, puede recibir armas de donaciones, o de cualquiera; entonces, los narcotraficantes arman su comité de autodefensa y hacen su organización militar para poder hacer frente y tener control sobre el territorio, eso de ahí es muy peligroso”, señaló el ministro ante la prensa.

La propuesta ya había sido rechazada por el poder Ejecutivo, según Gavidia, pero la representación nacional ha decidido aprobarla por insistencia. El ministro de Defensa también resaltó el hecho de que la ley aprobada permitiría la creación de comités en cualquier zona del país. “Esta ley lo que está tratando es que haya comités de autodefensa en cualquier sitio, esté o no dentro de estado de emergencia, en cualquier parte del Perú”, explicó.

Sobre los principales peligros a enfrentar tras la aprobación de la norma, Gavidia señaló que esto permitiría el surgimiento de grupos paramilitares similares a las FARC en Colombia, los mismos que habrían ocasionado un retroceso en la lucha contra el narcotráfico en el mencionado país.

José Gavidia tras jurar como ministro de Defensa ante Pedro Castillo.

Por otro lado, José Gavidia anunció que se presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por insistencia por el Congreso, que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora al sistema de seguridad ciudadana.

“Vamos a ver este tema de inconstitucionalidad, porque es muy peligroso, estamos trabajando todavía y tenemos tiempo para la preparación de una acción de inconstitucionalidad. (Los congresistas) quieren que reglamentemos la ley y ahí corrijamos, pero la ley debe corregirse desde el momento que se dicta”, señaló.

DEFENSA DEL PRESIDENTE

En medio de las controversias en torno a quienes pertenecieron al círculo más cercano de Pedro Castillo durante los primeros meses de su gobierno, el dominical Cuarto Poder difundió un reportaje en el que daba cuenta de la cercanía del mandatario con Sergio Muñoz Sánchez, un líder de las rondas campesinas de Chiclayo que hoy fungiría de asesor del jefe de Estado. El titular de Defensa, José Luis Gavidia, compartió sus apreciaciones.

“Los principales asesores del señor presidente (Pedro Castillo) son los ministros”, dijo en conversación a la prensa para luego señalar que el mandatario “escucha a todos”. “Cuando estoy yo, personalmente, soy testigo de eso en todos los lugares donde que hemos estado. Estuvimos el día sábado en Tacna, donde él escuchó a toda la población sin importar quién es”, recalcó el ministro de Defensa.

Si bien no recalcó cuál es la influencia que tendría Muñoz ante el presidente, recalcó que es Pedro Castillo quien toma las decisiones en el gobierno y que cuenta con el apoyo de sus ministros “en el asesoramiento de su sector”. “Obviamente, sus principales asesores son los ministros”, enfatizó.

Gavidia recalcó que el presidente tiene la potestad de “de escuchar a alguien más” que no forme parte del Poder Ejecutivo. “No hay diferencia entre un rondero, un profesor, un ingeniero, un científico. Eso no es correcto. ¿Por qué decir un rondero? Hay que decir que es un peruano, una persona, un ciudadano. Todos somos ciudadanos y tenemos el derecho de ser respetados y ser tratados (por) igual”, acotó.

“Soy testigo (de) que el presidente Castillo no solo escucha a sus ministros, sino también a la población. Principalmente, también escucha a los líderes de la localidad de todos los Consejos de Ministros. Esa es la forma como él actúa, y creo que es la más correcta. La democracia directa es lo más importante”, agregó.

