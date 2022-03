José Luis Gavidia, ministro de Defensa, dijo estar “ofendido” por palabras de congresista Roberto Chiabra y espera sus disculpas

Roberto Chiabra y José Luis Gavidia se enfrentan verbalmente.

El pasado miércoles hubo una jornada bastante agitada en el Congreso de la República. Después de varias horas de debate, la mayoría decidió darle el voto de confianza al gabinete de ministros liderado por Aníbal Torres. Varios legisladores hicieron uso de la palabra y algunos lanzaron duros calificativos contra el equipo ministerial. Uno de ellos fue Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso, quien arremetió contra el ministro de Defensa, José Luis Gavidia.

Chiabra, excomandante general del Ejército, afirmó que el mayor mérito de Gavidia para estar en el cargo “es haber insultado a dos comandantes generales que no permitieron la injerencia de un secretario en los ascensos, dijo que era una pataleta, con esa expresión demuestra que pasó por la Escuela Naval, pero la Escuela Naval no pasó por él”. Se refiere al escándalo del año pasado de una supuesta injerencia del exsecretario general Bruno Pacheco en los ascensos de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, Chiabra criticó la propuesta del ministro de Defensa sobre otorgar un helicóptero por región, medida que calificó como “irresponsable, porque tendrá como consecuencia la pérdida de la capacidad aérea de las Fuerzas Armadas”.

Así se refirió Roberto Chiabra del ministro Gavidia. VIDEO: TVPerú

Este miércoles, antes de ingresar a la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, el ministro Gavidia se refirió a los ataques recibidos. “Uno de los congresistas de la Comisión de Defensa está desinformado o no entiende las cosas”, dijo.

Sobre la soberanía y los rumores de una salida al mar para Bolivia, enfatizó que las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender el territorio, “ni un centímetro, nuestra vida de por medio”, y pidió no tergiversar las palabras del presidente Pedro Castillo.

Asimismo, dejó en claro que en ningún momento ha faltado el respeto a dos comandantes generales, porque cuando los cité ya estaban de retiro. Comentó que estuvo en total desacuerdo de cómo se había politizado un proceso interno de un relevo dispuesto por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas que se dieron de acuerdo a ley. Dijo que en ese momento no era ministro de Defensa, pero le preocupó la situación, porque es un mal ejemplo para las generaciones que vienen. “Porque puede venir un capitán o un teniente a denunciar a la comisión de defensa porque no le gusta el puesto. Eso va totalmente contra la disciplina de las Fuerzas Armadas, he expresado mi desacuerdo”, sentenció.

Respecto a la referencia de Chiabra sobre la Escuela Naval, Gavidia precisó: “Una cosa que más me extraña y me siento ofendido, es la palabra de este señor congresista que ofende a mi institución y a mi alma mater. La Escuela Naval nos forma sobre todo a respetar a las personas, no nos forman solo como marinos, sino como ciudadanos y hombres de bien”.

Gavidia agregó que espera que “el congresista exprese sus disculpas a mi alma mater que tenga la caballerosidad, a mí no, pero sí a mi institución”.

Sobre el caso de los helicópteros, dijo que se les da a los gobernadores y se les asigne un crédito de horas de vuelo. Se asignarán recursos para adiestramiento del personal. “Puedo comprar un helicóptero de hoy para mañana, pero no puedo formar a un piloto para mañana. El personal es lo más importante”.

PROYECTOS

El ministro de Defensa señaló también que su cartera tiene proyectos concretos, por ejemplo, las pensiones para el personal militar, que este año se resuelven; las viviendas para el personal discapacitado y deudos, el convenio con EsSalud para equipar un hospital en Moquegua, entre otros.

Asimismo contó que en el Grupo 8 tienen un área con estacionamiento para aviones comerciales que responde a un convenio de hace varios años con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que les genera 30 millones de soles al año. Manifestó que el convenio lo están reactivando y generará 300 millones de dólares al año solo por ingreso de turistas, a manera de museo.

Respecto al voto de confianza que les otorgó el Congreso, Gavidia indicó que espera que se dé vuelta a la página de tantos enfrentamientos, y dejar de lado esta pelea de ida y vuelta.

“Quiero agradecerle al Congreso. Vamos a seguir trabajando con más fuerza, esperamos no defraudarlos y tener resultados concretos dentro de poco”, refirió.

