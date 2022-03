José Luis Gavidia ante acusaciones a sobrinos del Presidente: “El que actuó al margen de la ley tendrá que responder por sus actos”

José Luis Gavidia, ministro de Defensa. | Foto: Andina

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), José Luis Gavidia, se refirió al caso del Puente Tarata III y la huida de Bruno Pacheco y sobrinos del presidente Pedro Castillo. Indicó que de haber cometido un delito, deben responder por sus actos y entregarse a la justicia peruana.

“El que actuó de mala forma o al margen de la ley, pues tendrá que responder por sus propios actos”, señaló en declaraciones a Canal N.

Esto en referencia a Gian Marco Castillo y a Fray Vásquez Castillo, quienes se encuentran actualmente no habidos con una detención preliminar al estar involucrado en la investigación que sigue la Fsicalía Anticorrupción del caso Puente Tarata III.

Pero el ministro fue claro en separar a los citados personajes del presidente Castillo. E insistió en que “la justicia tiene que actuar de la forma más adecuada”. “Ayer ha sido muy claro el presidente con sus descargos: él no tiene que responder por comportamientos inadecuados o actos inadecuados de terceras personas”, dijo.

El ministro también se refirió sobre la moción de vacancia, votada el 28 de marzo. Señaló que ahora corresponde a los poderes del Estado trabajar juntos para solucionar los principales problemas del país.

“Indudablemente, nosotros lo hemos tomado con bastante humildad. No hay ganadores ni perdedores. El país necesita unión. Definitivamente, la votación estuvo prácticamente 54-55, pero eso no es lo importante. Lo importante es que, creo, que estamos entrando en una nueva etapa, a una nueva fase de trabajar todos juntos en los problemas de crisis económica, crisis sanitaria que no hemos terminado, una crisis social y la crisis política, que se vaya resolviendo poco a poco, para atender las necesidades más urgentes de nuestro país”, concluyó.

DINA BOLUARTE PIDE A SOBRINOS DEL PRESIDENTE QUE DEN LA CARA

Otro miembro del Poder Ejecutivo que se pronunció sobre el caso fue la vicepresidenta de la República y titular del Minsiterio de Desarrollo e Inclusión Social (Minsa), Dina Boluarte.

“El entorno del presidente está ‘no habido’, espero que se pongan a derecho, porque ellos han dicho: ‘el que nada teme nada debe’ ¿A qué le temen? preséntense en la cara, es la mejor forma de enfrentar los problemas, dando la cara, caiga quien caiga, ya sea Bruno Pacheco, los sobrinos quién fueren, que la investigación se haga conforme el marco legal”, afirmó a RPP Noticias.

EL CASO

Esto debido a que este lunes, el empresario Zamir Villaverde fue detenido preliminarmente por 15 días, en su domicilio en La Molina, a pedido del Ministerio Público. La institución está investiganco la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata III y las reuniones extraoficiales del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña. El caso también involucra a Karelim López , Bruno Pacheco, a los sobrinos del jefe de Estado.

Según fuente de ATV Noticias, existe una orden de allanamiento y detención de 11 personas, entre las que también figurarían el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, quien no habría sido ubicado en su domicilio al momento de la intervención efectuada por la División de Inteligencia y la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) desde las 6 a.m.

Además, la orden de detención preliminar también alcanzaría a Fray Vásquez Castillo, sobrino del mandatario, quien este lunes afronta una moción de vacancia presidencial.

Según la revista Caretas, la Fiscalía supra provincial corporativa de delitos de corrupción de funcionarios de Lima también allanaría las viviendas de los investigados: Víctor Valdivia Malpartida, George Pasapera Adrianzén, Luis Carlos Elías Pasapera Adrianzén, Héctor Antonio Pasapera López, Edgar William Vargas Mas, Víctor Rony San Miguel Velásquez, Alcides Villafuerte Vizcarra, Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y Bruno Pacheco Castillo.

SEGUIR LEYENDO