Abogado de Pedro Castillo cuestiona la labor de la Comisión de Fiscalización del Congreso

El presidente Pedro Castillo no solo enfrenta una investigación en el Ministerio Público, sino también en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la república. Luego de que este grupo de trabajo cambiara su condición de testigo a investigado, el abogado del jefe de Estado, Benji Espinoza, cuestionó el trabajo de la comisión y puso en duda la aparición de su defendido ante la citación agendada para mañana martes 21 de junio.

“¿Para qué lo citan al último y por qué no desde el inicio?”, dijo Espinoza en conversación con la prensa para luego criticar la labor del presidente de la Comisión de Fiscalización, Hector Ventura, al no señalar que el jefe de Estado solicitó responder a los cuestionamientos del grupo de trabajo de manera escrita. El problema no es que lo presidente no pueda hacer. La pregunta es si la comisión garantiza el debido proceso”, agregó el abogado.

La comisión que investiga los hechos relacionados al caso Sarratea fue cuestionada por Espinoza al señalar que tiene reparos con la forma en la que ha venido trabajando. Asimismo, criticó el pase de testigo a investigado provocada por las reiteradas ausencias del presidente a las citaciones. “Tenemos nuestros reparos, sobre todo por su actuación. Cambian de testigo a investigado (a Pedro Castillo) porque supuestamente no va (a la comisión)”, agregó.

Espinoza se mostró en contra del rechazo del grupo de trabajo ante el pedido de que el presidente responsa a sus dudas de manera escrita. “Una comisión que actúa así, no actúa con objetividad”, señaló. Además, recalcó que lo señalado por el presidente no tendría influencia en el trabajo de la Comisión porque solo se busca “aparentar” un debido proceso.

En este tipo de investigaciones, no podemos estar condicionados al tiempo que ellos pongan. Ayer escuchaba al presidente de esta comisión (Héctor Ventura) decir que ya estaba listo para presentar su informe final. Entonces no lo van a escuchar, es una apariencia del debido proceso”, agregó.

El presidente Pedro Castillo ha sido citado para mañana 21 de junio para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. La cita está programada para las 9 de la mañana, según la moción de orden del día remitida al jefe de Estado. En el marco de las investigaciones, el presidente de este grupo de trabajo, Héctor Ventura, de Fuerza Popular, busca esclarecer las acusaciones que envuelven a Castillo Terrones y personas de su círculo cercano, como amigos y familiares.

“La Comisión de Fiscalización ha dicho: ‘Como el presidente no ha hecho lo que nosotros queremos, aún cuando no es legal, entonces lo pasamos de testigo a investigado’. Eso es inadmisible”, dijo el abogado de Pedro Castillo en una reciente aparición en los medios de comunicación. La decisión fue tomada luego de que el mandatario no acudiera ante el grupo de trabajo hasta en tres oportunidades.

“Acá hay que aclarar algo: el presidente no tenía la obligación de ir. Según la ley, se le contestó por oficios, y lo sabe la comisión. El presidente dijo: ‘¿Quieren información? Mándenme sus preguntas y les contestaré’, pero si quieren show, si quieren circo y si quieren exponer al presidente, eso no lo vamos a permitir”, recalcó la defensa de Pedro Castillo.

Cabe recordar que la Comisión de Fiscalización se encuentra investigando los supuestos actos ilícitos cometidos en la casa de Sarratea. Este predio se encuentra en el distrito de Breña y habría servido como un despacho extraoficial del presidente donde habría acudido también la cuestionada empresaria Karelim López. Por su parte, el equipo de trabajo espera que el cambio de condición del presidente logre que el mandatario asista al Congreso.

