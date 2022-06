Tula Rodríguez respalda a Jazmín Pinedo tras respuesta a Magaly Medina: “Tiene doble moral”

Tula Rodríguez dice que Magaly Medina tiene doble moral. (Foto: Instagram)

Tula Rodríguez se refirió al enfrentamiento que viene protagonizando Jazmín Pinedo contra Magaly Medina. La conductora de En Boca de Todos respaldó a la conductora de +Espectáculos, resaltando que nadie tiene el derecho de ofender a otra persona.

Asimismo, señaló que la presentadora de ATV tiene doble moral, pues por un lado dice que defiende a las mujeres, pero por el otro las critica.

El primer en pronunciarse fue Ricardo Rondón, quien señaló que respeta el periodismo que desempeña Magaly Medina, pero que no se puede permitir ”agresión ni la ofensa”. Es ahí donde Tula no dudó en expresar su apoyo a Jazmín Pinedo.

“Ofensa que no debe existir, sobre todo en estas épocas donde estamos queriendo defender al género, donde las mujeres no podemos insultarnos, no podemos minimizarnos con calificativos como bruta, títere, es una ofensa. Si bien es cierto, claro, críticas, por su puesto, es parte de, estamos expuestos, pero llegar a esos adjetivos, realmente es bien bajo”, indicó la exvedette.

Como se recuerda, Tula se enfrentó también hace unos meses con Magaly Medina, pues expuso los problemas legales que tenía con los hijos de Javier Carmona. En aquella oportunidad, la también actriz le pidió entre lágrimas no seguir dando pantalla a personas que buscan dañar su imagen, sin embargo, la periodista continuó con el tema.

Esta vez vuelve a hablar de la periodista, pero para referirse a la pelea verbal que protagoniza con la popular chinita.

“ Por un lado, aquí voy a estar para defender a las mujeres, pero por el otro lado, (las llama) bruta, títere, opérate de aquí o allá porque no te ves bien, ¿dónde estamos? Yo creo que la doble moral, dice yo tengo moral, tenla, pues, pero tenla de verdad”, acotó la conductora de TV.

Tula Rodríguez respalda a Jazmín Pinedo tras respuesta a Magaly Medina. (Video: América TV)

Dicho esto, Tula Rodríguez señaló que esta historia tiene para rato, pues resaltó que Jazmín Pinedo no se quedará callada.

LA RESPUESTA DE JAZMÍN PINEDO A MAGALY MEDINA

Como se recuerda, la conductora de +Espectáculos se pronunció una vez más este lunes 20 de junio. La joven aclaró que no necesita que nadie le dicte nada, y mucho menos para defender. Asimismo, aseguró que sus auspiciadores están tranquilos, y son los suyos los que deberían pensar si están haciendo lo correcto al apostar por un programa que “denigra y difama” a una mujer.

“Que se preocupen sus auspiciadores que después de tantos años de lucha contra (la violencia) la mujer terminen auspiciando un programa como ese, que lo único que hace es denigrar, difamar, atacar y destruir a las mujeres de este país. Usted es una misógina y se lo digo, esta es otra generación” , acotó.

“Es lo que por que le ha pasado a nuestro género en la televisión, lo peor”, indicó Jazmín.

