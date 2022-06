Jazmín Pinedo a Magaly Medina: “Ningún canal está detrás de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme”

Jazmín Pinedo responde una vez más a Magaly Medina. (Foto: América TV)

Jazmín Pinedo decidió responder a Magaly Medina una vez más. A través de su programa +Espectáculos, la conductora de TV tomó los minutos finales de su espacio para defenderse de la periodista. En principio, la popular chinita señaló que en su canal existe libertad de expresión.

“Esto va a ser chiquitito porque creo que ya no hay nada que hacer al respecto, ya no hay mucho que decir. Quiero decirle a la señora del otro canal, a mi tía con cariño, que no se victimice más, que no le mienta a la gente. Que no manipule la información, que no le diga a las personas: Ay, un canal está detrás de mi, me quiere destruir. Primero, nadie la quiere destruir, lo único que quiero de usted, yo, que soy quien le está hablando, no el canal, esta persona que está parada aquí, yo no necesito que nadie más me ayude, yo puedo sola al igual que usted seguramente”, inició la conductora de TV, asegurando que ningún canal está detrás de sus palabras.

“Lo único que está pasando aquí es que usted ve a una mujer joven exigiendo respeto. Si usted me respeta, va obtener lo mismo”, acotó la joven.

“DEFIENDE A LAS MUJERES QUE LE DAN RATING”

Jazmín Pinedo aseguró que no es cierto que el programa de Magaly Medina ayude a las mujeres. Para ella, la periodista solo busca un beneficio de su espacio.

“Ella el día de ayer (20 de junio) pone en su banner, este programa defiende a las mujeres. Mentira, defiende a las que le han dado rating, pero si sacamos la lista de las damnificadas, a las que usted también podría pedir disculpas, como Marina Mora, Jessica Tapia, Brunella Horna, Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, Melissa Loza, Tilsa Lozano, y no paro de contar”, señaló contando con sus dedos.

“NO MIENTRA, NINGÚN CANAL ESTÁ DETRÁS DE USTED”

La conductora de TV repitió que ningún canal está detrás de Magaly Medina, que es ella quien solo pide respeto. Además, aseguró que su intención no es destruirla, solo busca defenderse como lo dijo la primera vez que le respondió.

“Entonces, lo único que quiero decir es que no le mienta a la gente, no mienta más, no sea mentirosa, ningún canal se está yendo en contra de usted, soy yo que tengo la libertad de expresarme. Y lo dije la primera vez que le respondí: le respondí para defenderme. Yo he venido aquí a pedir permiso a mi productor, a mi compañero, al canal para poder expresarme, no es un canal contra usted, no mienta. Si usted siente que yo he movido su piso de esa manera, esa no es mi responsabilidad. No se trata de un canal, no mienta, se trata de una sola persona, enfrentándose a usted, no para destruirla, para exigirle respeto, para defenderme. Es lo único que quiero aclarar, no hay nada más que decir”, indicó.

¿BUSCARÁ A JOSELITO CARRERA PARA ACLARAR AMPAY?

La conductora de TV también se pronunció sobre las declaraciones que dio la expareja de Joselito Carrera, con quien hace muchos años se le captó en salidas. Magaly Medina señaló a la popular chinita de haberse metido con una persona casada, y como prueba presentó una declaración de Tatiana Merel.

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay. Yo estaba con Joselito, claro”, aclaró mediante una llamada telefónica con un reportero del programa. Cuando le preguntaron cómo había reaccionado o qué había pasado entre ellos tras la difusión de las imágenes, Merel prefirió guardar silencio. “Son cosas íntimas que en ese momento salieron, ¿no? Pero, nada más”, sentenció.

Ante estas pruebas, Jazmín Pinedo aclaró que ya está en contacto con Joselito Carrera para aclarar la situación.

“Respecto al otro tema, yo ya me estoy comunicando por interno y en privado, con esta persona involucrada para aclarar, porque eso es lo que va a suceder. No tengo más que decir, ya todo se ha dicho. Insisto, esta persona persona que está parada aquí exige respeto. Yo no la he atacado, yo no la quiero destruir, no es esa mi intención si es eso lo que usted siente, le he dado un poco de ese jarabe, de esa medicina que usted da a diario todas las noches, respete para que la respeten, es así de sencillo”, remarcó.

Finalmente, agradeció también a todas las personas que le han escrito para apoyarla, desde productores de televisión como artistas. Ella se mostró feliz de que sean muchas las personas las que comparten su opinión.

Mira aquí la respuesta completa de Jazmín Pinedo:

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

MAGALY MEDINA ACUSÓ A AMÉRICA TV DE “ATAQUE SISTEMÁTICO”

Este último lunes 20 de junio, Magaly Medina respondió a Jazmín Pinedo. La periodista no solo la llamó títere una vez más a la conductora de +Espectáculos, sino que también acusó a América TV de “ataque sistemático”.

“Parece que tengo todo un canal de televisión que ha decidido acabar con la credibilidad que tiene este programa, yo no entiendo (...) América Televisión pone a toda su programación a despotricar contra mí y querer destrozar la credibilidad de la que gozo”, señaló en los primeros minutos de Magaly TV La Firme la noche de este lunes 20 de junio.

En otro momento, se refirió a Jazmín Pinedo calificándola de títere, pues aseguró que los directivos del canal de Pachacamac le siguen soplando lo que tiene que decir en cada respuesta. “Ponen un títere a la que le dictan un guion para que se enfrente conmigo, porque la Pinedo solo es una tonta útil a la que le dicen: “Tienes que atacar a Magaly, ataca su credibilidad, ataca sus auspiciadores”. Es una tontita útil, el día que ese programa no les sirva, la van a sacar y va a volver a decir bingos en un programa de los domingos en YouTube”, aseguró.

