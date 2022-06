Néstor Villanueva asegura que le dará el divorcio a Florcita Polo: “Mañana mismo lo firmo”

Néstor Villanueva asegura que le firmará el divorcio a Florcita Polo. (Foto: Difusión)

Néstor Villanueva y Florcita Polo están enfrascado en un lío legal que parece nunca acabar. Los aún esposos decidieron separarse y es la hija de Susy Díaz quien tiene la custodia de sus hijos. El cantante y la empresaria acaban de firmar una conciliación por el bien de sus menores, pero el divorcio estaba pendiente.

Días atrás, Susy Díaz reveló que su ex yerno se negaba a firmar la separación legal. Incluso alegó que, si se sometían a un juicio, su hija tenía las pruebas suficientes para separarse por conducta deshonrosa.

“Esto sería causal de divorcio por conducta deshonrosa, he estado en conversaciones con Flor y estamos viendo presentar la demanda de divorcio por esta causal y yo creo que este divorcio estaría para hacer puro trámite y sacarlo a buen recaudo”, comentó en su momento la excongresista.

PUEDES LEER: Susy Díaz revela que sus nietos temen a Néstor Villanueva: “Cuando lo mencionan, tiemblan”

Sin embargo, la noche del miércoles 8 de junio Néstor Villanueva se comunicó con el programa Magaly TV: La Firme para aclarar las declaraciones de Tessy Linda en su contra. Aprovechando la oportunidad de tenerlo en línea, Magaly Medina le consultó sobre su proceso de divorcio.

“Hablas tanto de respeto a la familia y aprovecho este enlace para preguntarte si le vas a dar el divorcio a Flor. ¿Cuándo vas a una notaría a firmar ese papel?”, le consultó la Urraca. El cumbiambero sorprendió al asegurar que no tienen ningún problema en firmarlo de inmediato.

“Magaly, si tú quieres lo hacemos en tu programa y también puede ir toda la prensa. Si tú quieres yo firmo mañana mismo ese documento, no tengo ningún tipo de problema en hacerlo”, señaló Néstor Villanueva.

De inmediato, Magaly Medina lo encaró y le pidió que cumpla con su palabra porque se estaba comprometiendo de manera pública. “Mañana entonces. Después no me vengas a decir que no, porque públicamente te estás comprometiendo. No hay que llenarse la boca con palabras demuéstralo con hechos”, comentó la conductora.

Néstor Villanueva anuncia que firmará su divorcio con Florcita Polo. (Video: ATV)

Néstor se defendió y señaló que no tiene problema en legalizar su separación. Además, indicó que solo está siguiendo un orden para cumplir con su divorcio. “La última vez que estuve en tu programa yo dije que, si le voy a dar el divorcio. Pero el primer paso es la conciliación y lo segundo es el divorcio. Recién hemos hecho la conciliación” , sentenció Villanueva.

De este modo, el cantante de cumbia se comprometió públicamente a firmar el divorcio que Florcita Polo le vienen pidiendo desde que decidieron terminar su relación.

FLORCITA NO QUIERE QUE LA VINCULEN CON NÉSTOR

Tras la separación entre Florcita Polo y Néstor Villanueva, el cantante incumplió con una de las visitas a sus hijos. Según explicó Polo Díaz, su expareja debía ver a sus menores el fin de semana sin embargo, estuvo fuera de Lima.

Fueron las cámaras de Magaly TV: La Firme que vieron a Néstor el lunes 6 de junio llegando a la capital casi a la medianoche. El artista apareció junto a Greis Keren, quien sería su nueva pareja.

Tras ello, Florcita Polo se mostró incómoda pues no quiere que la sigan vinculando con él. Por esa razón, le pidió públicamente que le firme los papeles de divorcio. “Que no la haga larga, ya no quiero seguir casada con ese hombre. Pido públicamente que me dé el divorcio. Estoy cansada de que pase algo con el señor, respire y me busquen para preguntarme”, sentenció la hija de Susy.

Néstor Villanueva fue captado con Greis Keren en Huaral este último fin de semana | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

