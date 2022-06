Susy Díaz revela que sus nietos temen a Néstor Villanueva: “Cuando lo mencionan, tiemblan”

Susy Díaz arremete contra Néstor Villanueva. (Foto: Composición)

Susy Díaz se refirió al proceso de divorcio que viven Néstor Villanueva y Florcita Polo. En medio de esta separación legal, serían los hijos quienes se verían más afectados por la lejanía que tienen con su padre.

Como se conoce, la hija de la excongresista salió de la casa que compartía con su exesposo y se mudó a vivir con su madre para luego cambiar a un departamento que comparte con una amiga. Ella es quien vive con sus pequeños, mientras que al cumbiambero le toca visitarlos.

Sin embargo, la relación de padre con sus hijos no estaría nada bien. De acuerdo a declaraciones de Susy, sus nietos no tendrían ganas de interactuar con su padre. Por ello, reveló a América Hoy que los menores ya ni extrañan al cantante.

“Mira, mi nieto el mayor me ha contado muchas cosas como que no ven a Néstor como padre. Mis niños no lo extrañan, yo creo que lo extrañarían si lo hubieran tratado con un amor”, señaló en un principio.

Seguido, comentó que su nieto mayor teme cuando le mencionan a su padre y que lo mismo sucede con Florcita Polo. “ Cuando lo mencionan es como si mencionaran al ‘cuco’ y tiembla. No solo mi nieto el mayor, sino también mi hija. La psicóloga me ha dicho que si él no quiere ver a su papá, que no lo obliguen”, sentenció la excongresista.

FLORCITA ENVÍA MENSAJE

Florcita Polo decidió romper su silencio a través de sus redes sociales. Como se recuerda, Néstor Villanueva debía visitar a sus hijos el último fin de semana, pero no se presentó ante sus pequeños.

Mediante sus historias de Instagram, la hija de Susy compartió un reflexivo mensaje sobre los padres ausentes. Pese a que no etiquetó, ni mucho menos mencionó el nombre de su expareja, era claro que el mensaje iba directamente para el cantante.

“Espero que cada padre ausente algún día sienta la misma ausencia que su hijo olvidado ya sintió” , fue el texto que puso Polo Díaz, pero aclaró que no esta petición no es por maldad. “Ojo. No es maldad, pero la vejez un día llega y cuando les llegue la suya, no busquen cuidados que un día negaron”, se termina de leer en el post.

Flor Polo Díaz y su mensaje para Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

Cabe precisar que, el cumbiambero no fue a visitar a sus hijos porque se encontraba en Huaral, dónde fue captado con quien sería su nueva pareja. El lunes 6 de junio casi a la medianoche, Néstor Villanueva fue visto llegando a Lima junto a Greis Keren, según imágenes de Magaly TV: La Firme.

Por su parte, Florcita Polo Díaz se mostró incómoda con esta situación. La empresaria aclaró que solo le pide el divorcio al padre de sus hijos y que espera no la vuelvan a vincular con él. Incluso, se animó a pedirle públicamente que le firme los papeles.

“Que no la haga larga, ya no quiero seguir casada con ese hombre. Pido públicamente que me dé el divorcio. Estoy cansada de que pase algo con el señor, respire y me busquen para preguntarme” , sentenció evidentemente afectada.

Néstor Villanueva fue captado con Greis Keren en Huaral este último fin de semana | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

