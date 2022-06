Gigi Mitre sobre el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo: “Parece una pelea de chibolas de colegio”

Gigi Mitre contra pelea de Jazmín Pinedo y Magaly Medina. (Foto: Captura de Willax e Instagram)

No hay tregua. La pelea entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina sigue dando de qué hablar, pues ambas figuras de televisión siguen respondiéndose en sus respectivos programas, algo que ha generado el interés del público.

Sin embargo, pese a que sus seguidores se encuentran atentos a lo se responden, para Gigi Mitre este enfrentamiento se ha extendido de manera innecesaria, pues ninguna de las dos quiere dar su brazo a torcer.

Asimismo, Gigi Mitre indicó que son pocas veces las que ha visto a la ‘Urraca’ bastante fastidiada con un personaje de televisión, al punto de dedicarle bastante minutos de su programa para responderle.

“ Pocas veces yo he visto, no picona porque ya la he visto en otras oportunidades, pero tan dolida o tan sentida con lo que le dice un personaje de la farándula , osea, lo que hizo Jazmín, estén o no de acuerdo, Jazmín logró lo que quería, molesta a Magaly”, comentó.

De otro lado, la compañera de Rodrigo González le pareció un poco desatinado que la polémica periodista piense que toda América Televisión se ha unido para intentar destruirla. Para ella, son simples coincidencias ya que tiene muchas enemigas en dicho canal.

“ Me parece que ya estamos viendo fantasmas al pensar que es todo un complot, yo no conozco a la gerencia de América Televisión, pero me parecería muy raro que se junten los gerentes para destruir a Magaly , yo más lo veo por un tema de que lo que ha hecho Jazmín es con la complicidad de otros del canal, no necesariamente lo veo como una mandada desde arriba”, indicó.

“Magaly Medina en ese canal tiene muchos enemigos, la Janet, Ethel, la propia Gisela Valcárcel, Tula, entre otros, han hecho ese cargamontón contra ella, pero de que sea algo elaborado, no lo creo”, precisó.

Gigi Mitre también resaltó que a Magaly Medina le dolió mucho que Jazmín Pinedo le haya recordado que su hijo Gianmarco Mendoza se alejó de ella, por lo que publicó la carta que este le mandó hace varios años.

“Tanto le ha molestado que ella misma a removido una carta que su hijo le dedicó a ella hace más de una década. Ella dice que seguramente que ni los hijos Jazmín, ni Ethel, ni de Tula van a estar tan orgullosos de su mamá. Eso no lo podemos saber, así que lo no podemos decir a la ligera”, comentó.

Para finalizar, la conductora de Amor y Fuego sostuvo que la pelea entre ambas figuras televisivas continuaría debido a que les está funcionando bien; sin embargo, destacó que su enfrentamiento le parece algo muy infantil.

“Creo que Jazmín en el afán de defenderse de la crítica de Magaly Medina, se le fue de las manos y se dijeron cosas innecesarias que no venían al caso, para decirse solo ‘tú y tú”. Parecía una pelea de chibolas de colegio que ni siquiera están en secundaria, esa es mi apreciación ”, dijo.

Para la conductora de Amor y Fuego, el enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina se ha extendido de manera innecesaria.

