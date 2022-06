Gigi Mitre al enterarse de la separación de Keiko Fujimori y Mark Vito: “Pensé que era una ‘fakenews’”

Gigi Mitre sorprendida por separación de Keiko Fujimori y Mark Vito. (Foto: Captura de Willax)

Keiko Fujimori anunció a través de sus redes sociales que su matrimonio con Mark Vito llegó a su fin luego de 18 años de relación sentimental. Esta noticia sorprendió a más de uno, incluyendo a la conductora de Amor y Fuego, Gigi Mitre.

La compañera de Rodrigo González se animó a comentar sobre el tema y señaló que cuando tomó conocimiento sobre este hecho pensó que era una noticia falsa, pues nunca imaginó que ambos personajes se iban a separar.

“ La verdad no lo podía creer, pensé que era una ‘fakenews’ como dicen, una noticia falsa, resulta que Keiko Fujimori anunció su separación de Mark Vito, así como lo escuchan ”, empezó diciendo.

Asimismo, Gigi Mitre recordó todas las veces que Mark Vito salió en defensa de Keiko Fujimori, especialmente cuando ella fue encarcelada en el penal Anexo 2 de Santa Mónica, lugar hasta el que llegó en más de una ocasión exigiendo la liberación de su esposa.

“ Yo cuando vi eso (el comunicado) dije ‘no puede ser’, después de todo lo que se ha visto públicamente, porque uno nunca sabe lo que pasa detrás de cámaras , pero el Mark ha hecho huelga de hambre, la ha defendido cada vez que ha podido. El día de las elecciones y vio el flash donde daban por ganadora a Keiko saltó más que cualquiera”, señaló.

De otro lado, la conductora de Amor y Fuego especuló que la separación entre ambos personajes podría deberse a las investigaciones por lavado de activos que tienen los dos, pues en su comunicado la lideresa de Fuerza Popular indicó que su esposo durante años fue un perseguido político.

“ Ahora resulta, que pasando un año, se han separado, me parece increíble . La vida uno no la tiene comprada, nadie sabe lo de nadie, ahora yo no sé, ahora quiero ser un poco mal pensada, yo no sé si necesariamente ahora que están separados las investigaciones contra Mark van a parar, yo creo que no, pero no sé, esas cosas de la política todo puede suceder”, añadió.

En ese sentido, Gigi Mitre nunca pensó que Keiko Fujimori y Mark Vito iban a llegar a separarse, aunque aplaudió el hecho de que lo hicieran público, pues así cada uno podría empezar a hacer su vida sin preocuparse de ser ampayados.

“Me sorprende, no pensé que ellos tuvieran una relación tan mala, al punto de querer separarse, al punto de hacerlo público. Keiko no es del espectáculo, pero sabe perfectamente cómo funciona un personaje público y si lo ha querido contar, bueno supongo que cada uno es que quiere empezar a hacer su vida”, sostuvo.

“ Yo siempre he sido a favor de que cuando los personajes público terminan su relación y están seguros, que si lo hagan público, no solamente por ellos, sino por su propia familia y el entorno , imagínense que de acá a unos y sale Keiko con alguien o el Mark con alguien, qué van a empezar a decir”, dijo.

Finalmente, la conductora de Amor y Fuego empezó a especular sobre los motivos de la separación, pensando que podría haber sido originado por un tercero, aunque descartó dicha posibilidad, pero luego volvió a decir que cualquier cosa podría haber pasado.

“ ¿Qué habrá pasado? Una tercer o un tercero, aunque no creo, pero uno nunca sabe . Nunca me voy a olvidar de él acampando fuera de la cárcel. Bueno ahí está el comunicado de Keiko, no sé si me da pena o no, pero estoy sorprendida”, sentenció.

La conductora de Amor y Fuego no pudo ocultar su sorpresa al saber que la pareja conformada por Keiko Fujimori y Mark Vito habían decidido separarse.

