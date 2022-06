Magaly Medina resalta “paciencia” de conductores de Amor y Fuego para entrevistar a Melissa Paredes

Magaly Medina aseguró que ella no hubiera tolerado la actitud de Melissa Paredes en su programa. (Foto: Composición)

El set de Amor y Fuego sacó chispas este último jueves 16 de junio debido a la presencia de Melissa Paredes, quien se presentó para “desenmascarar” a su exesposo, pero terminó discutiendo con los conductores del programa. A pesar de su enemistad de años, Magaly Medina resaltó la paciencia de Rodrigo González y Gigi Mitre con la modelo, pues esta llegó a alzarles la voz en más de una oportunidad.

Todo empezó cuando la ‘Urraca’ comentó las declaraciones de Paredes, quien aseguró que ella ya sabía que las cámaras de Magaly TV La Firme la estaban persiguiendo, por lo que no tuvo reparos en besar por primera vez, según ella, al bailarín Anthony Aranda al interior de su camioneta. Esto lo hizo con total libertad porque supuestamente Rodrigo Cuba ya sabía que gustaba de ‘El Activador’.

“Qué tal caradura me parece. Ahí sí me identifico con lo que dice Gigi, farsante le dijo. Me identifico plenamente con ella. Qué bárbaro. Hay personas así, embusteras, eso ya es sociopático. Personas deshonestas, con falta de valores, eso viene de la cuna y de la crianza. De lo contrario, tendría algo de vergüenza”, precisó.

Tras ello, indicó que Melissa Paredes fue bastante grosera durante gran parte de la entrevista en un intento desesperado de negar lo evidente. Es por ello que no entendió cómo Peluchín y Gigi no la callaron y retiraron del set de inmediato, ya que su comportamiento era una falta de respeto para ellos.

“Ella cree que está en su chacra, en su corral. Es tan grosera que no sé cómo tuvieron paciencia, yo le hubiera dicho ‘sabes qué mamita, no puedo hablar con una embustera profesional’. Me hubiera parado, me hubiera ido. O como estoy acostumbrada, la hubiera invitado a retirarse de mi set por faltarme el respeto”, expresó.

MAGALY MEDINA DEFIENDE SU AMPAY

Por otro lado, Magaly Medina no toleró que Melissa Paredes haya minimizado las imágenes que emitió en octubre de 2021, en donde aparecía besando a su entonces bailarín de Reinas del Show cuando seguía casada legalmente con Rodrigo Cuba. Según la expresentadora, ya todos sabían que la ‘Urraca’ estaba detrás de sus pasos.

“Tú no tenías planeado que te descubriéramos porque si hubiera sido así no hubieras ido con el rabo entre las piernas donde Rodrigo, tratando de conquistarlo. No te hubieras cambiado de número como lo hiciste. ‘Hola, guapo’ viene de ahí, no te vengas a crear un cuento que no te lo crees ni tú”, manifestó molesto.

A su vez, resaltó que su equipo de investigación cuenta con amplia experiencia para capturar infieles. “No nos vengas a voltear el pastel porque no somos niños primariosos. Este tipo de ampays no lo hacemos anoche, sino hace 25 años. Me río en tu pelada cara, eres un espécimen de embustera”, añadió furiosa.

MELISSA PAREDES ARREPENTIDA

Mediante sus redes sociales, la exconductora de televisión reconoció que estuvo mal que se enfrentara al popular ‘Peluchín’, pero sostuvo que si ella aceptó ir a dicho programa fue porque quería demostrar que en realidad ella siempre dijo la verdad.

“Primero pedirles disculpas por esa entrevista, es muy cero alturada, donde hubo más ataques. Yo en realidad llevé más pruebas y ni siquiera quisieron verlas ni hacerle caso. Pedirles disculpas porque parecía más ataques que una entrevista. No era lo que yo esperaba”, indicó.

En otro momento, la modelo comentó que en todo momento recibió ataques por parte de Rodrigo González y Gigi Mitre, y es que ellos querían demostrar que tenían la razón pese a que ella les enseñó sus pruebas.

“Si yo he ido a la boca del lobo como dicen es para mostrar mis pruebas y no quisieron recibirlas, ni ponerlas, ponían lo que ellos querían”, señaló bastante indignada la exconductora de América Hoy en su cuenta de Instagram.

