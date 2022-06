Gigi Mitre considera que Jazmín Pinedo y Magaly Medina exageran. (Foto: Captura)

Gigi Mitre también comentó sobre el reciente enfrentamiento entre Jazmín Pinedo y Magaly Medina. La conductora de Amor y Fuego considera que los dimes y diretes entre las dos presentadoras ha sobrepasado los límites.

Como sabemos, todo empezó cuando la popular ‘Urraca’ se burló de la entrevista que le hizo la ‘Chinita’ a Jefferson Farfán. Esto no pasó desapercibido para la exchica reality y le respondió calificándola de machista, retrógrada, entre otras palabras.

Como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada y evidenció que la producción de Jazmín Pinedo la ayudaba con su descargo. Ahora, la mañana de este 20 de junio, la exintegrante de Esto es Guerra volvió a referirse sobre la periodista llamándola misógina.

Para Gigi Mitre, los ataques que han expresado ambas en televisión ya se han salido de control, ya que no está de acuerdo con que se le tilde a Magaly como misógina ni que ella le haya dedicado poco más de 40 minutos de su programa a responderle a Jazmín.

“Que no nos guste la opinión, es válido, pero decir que una es ‘misógina’, me parece que a Jazmín se le fue de las manos como también creo que a Magaly se le fue de las manos en su afán de demostrar que no le importa, yo la vi que estaba histérica y que sí se había picado (...) De verdad creo que las cosas se salieron de las manos para las dos” , comentó.

“A mí me pareció que las dos se han picado y las dos se han salido de sus casillas (...) Para mí, Jazmín sí tiene floro y tiene opinión propias, pero también es cierto que Magaly la evidenció”, agregó en referencia a los vídeos donde se ve a un miembro de la producción de ‘Más Espectáculos’ diciéndole a Jazmín fragmentos de su primer discurso contra Magaly.

Gigi Mitre asegura que el “show se les fue de las manos” a Jazmín Pinedo y Magaly Medina. (VIDEO: Willax TV)

En otro momento, Gigi Mitre señaló que, tanto Jazmín Pinedo como Magaly Medina se ‘picaron’ y se han lanzado calificativos innecesarios. Además, considera que la figura de ATV no ha mostrado sus verdaderos sentimientos, pues en Magaly TV La Firme se le vio reírse tras la primera respuesta de la modelo, pero cree que en el fondo estuvo furiosa.

“Ha sido tanta pero tanta la piconería de las dos, que se han dado las dos golpes bajos innecesarios (...) Ella (Magaly) quería vender como que se estaba divirtiendo, pero no porque a mí me parece que toda la tarde histérica y ha estado pensando cómo le va a responder. Le dio mucho peso a lo que Jazmín le había dicho”, indicó.

¿QUÉ ES LO ÚLTIMO QUE LE HA DICHO JAZMÍN A MAGALY?

Jazmín Pinedo respondió a través de su programa ‘Más Espectáculos a Magaly Medina, quien indicó que su productor le había dictado todo el discurso que dio el último viernes. Ante de iniciar su pronunciamiento, la conductora Jazmín Pinedo se quitó los auriculares y señaló que a ella nadie le dicta nada.

“No venga a engañar a la gente de que no tengo voz propia. Yo no me voy a quedar callada porque yo a usted no le tengo miedo, a usted solo le tengo pena (...) Hoy por hoy vemos a Magaly Medina victimizándose, yo solo me estoy defendiendo. Dice que yo la insulté, yo no me metí con su hijos, la que tiene un master de meterse con los hijos de los demás es usted”, comenzó diciendo bastante molesta.

Jazmín Pinedo aclara que solo usó un ‘ayudamemoria’ en su discurso y llama “misógina” a Magaly Medina. (Video: América TV)

