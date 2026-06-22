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Hernán Barcos quedó impresionado con Sporting Cristal y ya quiere renovar: “Estos 6 meses son su prueba para quedarse”

El delantero argentino lleva un par de semanas entrenando en el cuadro ‘celeste’ y pudo percibir del ambiente que se vive en el plantel

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Hernán Barcos resaltó las cualidades de Sporting Cristal y proyectaría quedarse más de un año. YouTube

El plantel de Sporting Cristal continúa con sus entrenamientos en las instalaciones de La Florida, donde el técnico Roberto Mosquera afina detalles para el esperado inicio del Torneo Clausura 2026. Mientras tanto, han sido los juveniles quienes protagonizaron los recientes partidos de la Copa de la Liga, manteniendo la actividad competitiva del club en esta transición de semestre.

En este contexto, la reciente incorporación de Hernán Barcos ha generado expectativas tanto en el entorno del club como entre los propios futbolistas. La llegada del ‘Pirata’ coincide con una etapa de renovación y búsqueda de consolidación para el equipo principal, que se prepara para revertir el mal momento en la Liga 1.

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En los últimos días, Rodrigo Rebagliati, hijo del exdirigente y actual comentarista Diego Rebagliati, tuvo la oportunidad de conversar con el atacante argentino sobre sus primeras impresiones y expectativas en el cuadro ‘celeste’. Según relató en el programa de YouTube, Los Reba, sus sensaciones han sido sumamente positivas desde su arribo.

Julio César Uribe le entregó la camiseta de Sporting Cristal a Hernán Barcos con el dorsal '29'. - captura: Cristal TV
Julio César Uribe le entregó la camiseta de Sporting Cristal a Hernán Barcos con el dorsal '29'. - captura: Cristal TV

Hernán Barcos expresó sentirse “muy feliz en el club”, elogió la organización interna y se mostró sorprendido por la estructura diaria que encontró en La Florida. “Está impresionado por cómo se manejan las cosas, ‘tienes alguien que te recibe en la puerta, te da lo que tienes que tomar ese día, te dan el desayuno’, todo muy fuerte a nivel cronograma”, detalló Rodrigo sobre la conversación con el argentino.

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El propio delantero, según Rodrigo, considera que el plantel tiene potencial para mejorar y ofrecer un rendimiento superior. “Cree que el plantel tiene más por dar, que hay que empujar desde ese lado”, afirmó el joven Rebagliati.

La intención del futbolista de 42 años va más allá de una estadía pasajera. Rodrigo confesó que percibió en Barcos un claro deseo de consolidarse en el club: “Lo sentí con la mejor de las intenciones, con ganas de quedarse un buen rato en el club. Siente que estos seis meses son su primera prueba para poder quedarse un año más”, aseguró.

Hernán Barcos habla de su relación con los juveniles en Sporting Cristal y la importancia de predicar con el ejemplo. YouTube

Roberto Mosquera sobre la presencia de Hernán Barcos en Sporting Cristal

El técnico Roberto Mosquera también se refirió al impacto de Hernán Barcos en el equipo, analizando las cualidades que lo distinguen en esta etapa de su carrera. “Me sorprendí y no me sorprendí. No me sorprendí porque siempre he visto a un jugador dotado de algo que significa una rapidez entre lo que pensó y cómo actúa”, señaló en entrevista con L1 MAX.

El estratega peruano destacó cómo el ‘Pirata’ ha compensado sus cambios físicos con una mayor agudeza mental. “Con una edad importante, parece que tuviera un Waze. Que va por acá y le dice ‘por acá, va por acá y sale por acá’, y siempre está; como ha perdido velocidad, su cerebro está más rápido”, explicó, resaltando la capacidad de Barcos para anticipar jugadas y ubicarse en el lugar exacto.

En cuanto a los aspectos técnicos, Mosquera subrayó que el veterano artillero ha ajustado su juego para aprovechar al máximo su experiencia. “Al físicamente tener el cambio de velocidad que tenía antes, tiene una justeza en la labor técnica. Y ya no se queda mucho con la pelota, porque es un tipo inteligente. Ya he desarrollado que él tiene que tocar, tocar, porque no es para picar en un lugar”, detalló.

El entrenador de 70 años concluyó su análisis con una expresión de asombro: “Su sentido común lo tiene a la edad que tiene, siendo un jugador importante. Ya lo vi y sigo diciendo ‘asu diablo’”. Estas palabras reflejan el reconocimiento del cuerpo técnico ante la influencia positiva que Hernán Barcos ejerce tanto en el campo como en el vestuario.

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