Lady Guillén cuenta detalles de cómo será su boda tras segunda pedida de mano

Lady Guillen dice que e casará el 2022 de todas maneras. (Foto: América TV)

La exconductora de TV Lady Guillén dio detalles de su matrimonio tras ser pedida dos veces por el padre de su hija. Como se recuerda, Christiam Uribe sorprendió a la abogada en Reinas del Show para pedirle matrimonio otra vez.

El enamorado hombre explicó que la primera vez perdió el anillo de compromiso, por lo que decidió resarcir su error dándole esa sorpresa.

Ante ello, Lady indció que el matrimonio se dará de todas maneras, y dio algunos detalles al respecto.

“El otro año, sí o sí será el matrimonio. Los dos queremos un matrimonio íntimo, con las personas que nos aprecian y que han vivido con nosotros estos cuatro años de relación, con aquellas personas que han estado en las buenas y en malas”, señaló la joven, quien tiene cuatro años de relación con su pareja.

Cabe recordar que Lady confesó que tardó en confiar en Christiam, pues su última relación (sufrió maltrato físico y psicológico), la dejó muy dañada emocionalmente. Incluso, no dudó en mandar a investigar sus antecedentes policiales. Hoy en día, Guillén puede decir que vive su relación plena y sana.

La joven se presentó en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, junto a su madre. Aquí ambas tuvieron un divertido momento, sin embargo, confesó que así no conquistó a su pareja.

“No lo conquisté por mi sazón, pero cuando empezamos a salir, lo llevé a conocer mis huariques y lo hice comer en los agachaditos. Ya tenemos cuatro años de relación, ya sabe que me gusta y que no”, señaló.

“¿Si sé cocinar? Sí, mi abuelita, quien fue como mi mamá, me enseñó a cocinar desde los 9 años, siempre me decía, “Hijita, a donde vayas tienes que saber lavar y cocinar, para que nadie te fastidie y nunca te mueras de hambre”. Ahora que tengo una familia aplico todo lo que aprendí de pequeña, cuando no tengo quién me ayude en casa, yo misma soy”, acotó la rubia.

LADY GUILLÉN PRESENTA POR PRIMERA VEZ EN TV A SU MADRE

Cabe resaltar que es la primera vez que Lady Guillén presenta públicamente a su madre, el programa se emitirá este domingo 17 de octubre a las 7 p.m. por América TV.

“Para mí ha sido un momento importante porque es la primera vez que presento a mi mamá públicamente, en televisión nacional. También, es la primera vez que comparto con mi mamá en la cocina, para mí ha sido un momento maravilloso y, sobre todo, entretenido”, concluyó.

Lady Guillén presenta a su madre en TV. (Foto: América TV)

RODRIGO GONZÁLEZ DICE QUE LADY GUILLÉN ES LA MUJER MÁS PEDIDA DEL PAÍS

Rodrigo González aseguró que la segunda pedida de mano a Lady Guillén fue un caso insólito, pues nadie imaginó que Reinas de Show usaría a la pareja de la exconductora de televisión, Christiam Uribe, para que le compre un nuevo anillo de compromiso y le vuelva a proponer matrimonio.

“Él trabaja ahí, entonces Gisela le ha dicho: ‘Vas a ir a América Hoy y le vas a pedir la mano a Lady y luego vas a venir a Reinas del Show y vas a hacer como si nunca le hubieras pedido’. Ellos ya fueron a América Hoy a hacer el pedido”, resaltó ‘Peluchín’.

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego señaló que Lady Guillén no trata muy bien a su pareja cuando lo tiene al frente, por lo que le sorprendió ver lo cariñosa que fue con él cuando le volvió a pedir la mano.

Lady Guillén y Christiam Uribe tienen una relación de 4 años. (Foto: América TV)

“La Lady llora como si no lo hubiera visto y cuando lo tiene en frente (detrás de cámaras) ni le habla. Yo he visto lo ‘cariñosísima’ que es con él”, sostuvo Rodrigo González, quien conoce a la perfección a la pareja por los años que trabajaron juntos en Latina.

De otro lado, el popular ‘Peluchín’ se mostró muy desconfiado de la versión que dio Christiam Uribe para volverle a proponerle matrimonio a Lady Guillén, pues dijo que perdió el primer anillo de compromiso que le dio a exanimadora.

“No creo que se te haya perdido el anillo, ya tenías un anillo la vez pasada y la verdad es que no le quedó. Yo creo que lo perdió a propósito para mandarle hacer uno que de verdad le quedara”, fue la teoría que dio a conocer el conductor de Amor y Fuego.

Además, Rodrigo González le prometió a sus televidentes que en su próximo programa mostraría las dos pedidas de mano que tuvo Lady Guillén en lo que va del año. “No actúen como si no hubiera ocurrido eso (la pedida de mano). Lady es la mujer más pedida del país, no puedo estar más pedida la mujer y llora como si nunca le hubieran pedido matrimonio”, sentenció.

LADY GUILLÉN CONFIESA QUE MANDÓ A INVESTIGAR A SU PAREJA

Lady Guillén confesó que tras tener una decepción amorosa, donde incluso la maltrataban físicamente, le costó mucho creer nuevamente en el amor, pues dudaba de todos los hombres que se le acercaban.

Es por ello que antes de inciar una relación con su hoy esposo Christiam Uribe no dudó en mandar a investigar sus antecedentes policiales y penales.

Como se recuerda, en el 2012, la participante de Reinas del Show denunció a su expareja Ronny García de violencia. Hoy en día, la joven ya es una mujer casada y es madre de una bella niña.

“Todo lo que tuve que hacer para creer nuevamente en el amor y una de las cosas que tuve que hacer es mandarlo a investigar. Antecedentes penales, antecedentes policiales, si era casado o divorciado, después de todo lo que pasé”, contó Guillén en el programa América Hoy.

Asimismo, señaló que aún le cuesta confiar en un hombre tras la terrible experiencia que pasó.

“Siempre te queda el miedo, a pesar que ya yo tengo casi cuatro años con Christiam y tenemos familia, igual hay un miedo que uno se pregunta ‘¿esto seguirá?’, ‘¿esto durará?’”, remarcó sobre su esposo, quien es Gerente Comercial de GV Producciones.

