Andrea Montenegro sorprende en redes sociales al aparecen sin filtro y usuarios la elogian: “Belleza natural”

La imagen compara dos retratos de la actriz Andrea Montenegro, uno con maquillaje y filtro y otro sin ellos, que circulan en sus redes sociales.

Andrea Montenegro reapareció en las redes sociales y causó impacto al publicar imágenes donde se muestra sin ningún tipo de filtro, acompañadas de una reflexión sobre su vida cotidiana y el vínculo con uno de sus hijos. La actriz peruana, reconocida por su participación en novelas internacionales, sorprendió a sus seguidores al exhibir su apariencia actual a los 49 años y recibió una avalancha de mensajes positivos que resaltaron su belleza natural.

El collage de fotografías compartido en Instagram incluyó momentos familiares y detalles de su rutina diaria en Colombia, país donde reside actualmente junto a sus hijos. Montenegro, quien en el pasado protagonizó la primera novela erótica producida por Playboy, optó por relatar aspectos de su vida vegana y la tranquilidad que experimenta lejos de las grandes urbes.

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La actriz Andrea Montenegro comparte una imagen de sí misma en redes sociales, donde se muestra sin filtros.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la descripción de una de sus tardes, donde compartió: “Paso una tarde preciosa en casa. Leo mientras dejo secar la capa de papel para seguir con otra. Almorcé con mi hijo. Cocinamos juntos un chaufa con frijolitos chinos y una salsa de soya exquisita que compré esta mañana en el supermercado mientras daba mi caminata matutina. Saboreo ahora un café que me invitó la muchacha que vende en el Willys. Saboreo una bella saciedad. Todo existe en su justa medida”, expresó la exmodelo.

La actriz Andrea Montenegro comparte en sus redes sociales dos imágenes donde su rostro se ve iluminado por la luz natural del sol, en una publicación elogiada por su autenticidad.

El posteo generó una inmediata reacción de sus seguidores, quienes, a través de decenas de comentarios, destacaron la decisión de la actriz de mostrarse al natural. Varios usuarios subrayaron que a sus 49 años, Montenegro mantiene una imagen auténtica y aprovecharon la oportunidad para recordarle la admiración que suscitó durante su etapa como protagonista de exitosas producciones de Telemundo, RCN de Colombia, Fox y América Televisión.

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Entre los mensajes recibidos, se leyeron frases como: “Hermosa”, “Vivir con el alma, como seres espirituales que somos, viviendo en un mundo terrenal”, “Andrea, irradias tanta luz. Sería un honor pasarme una tarde conversando contigo”, “Estás llena de magia, hermosa”, “Nada más hermoso que una mujer completamente natural”, “Eres auténtica y bella”. Estas opiniones reflejaron el aprecio por la autenticidad y la imagen real que la actriz transmite desde sus redes.

La imagen muestra una serie de comentarios de usuarios de redes sociales que elogian la belleza natural de Andrea Montenegro, mencionada en el contexto por aparecer sin filtro.

Andrea Montenegro enfrentó las críticas sobre su edad y apariencia

En enero de 2024, la propia Andrea Montenegro utilizó sus plataformas digitales para responder directamente a quienes la atacaron por su aspecto físico. En ese momento, ya se encontraba activa en redes, aunque no esperaba recibir comentarios duros y despectivos.

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Mediante un extenso video publicado en TikTok, la actriz enumeró los calificativos negativos que algunos usuarios le dirigieron. En su mensaje, enfatizó que la edad de una persona reside en la mirada y no en las etiquetas que se le puedan asignar.

A lo largo de su intervención, Montenegro subrayó que la apariencia física ha dejado de ser una preocupación central para ella: “Además, a mí no me interesa. Hay una cosa a la que de pronto tú le tienes miedo, pero yo no, al paso del tiempo, porque tengo otro tipo de intereses que hacen que a mí no me preocupe todo el día el tema de cómo me veo”, manifestó.

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Andrea Montenegro responde a usuarios que la tildan de ‘fea’ y ‘vieja’: “Me siento guapísima” | TikTok

En esa misma línea, la actriz reiteró su postura y defendió su derecho a producir contenido sin temor al juicio de los demás: “Con todo y eso me siento divina, me siento guapísima, con 46 años, no tengo 47 todavía. (...) Que parezco tu abuelita y no sé qué más. No me importa. Lo único que sí, no me quiero amargar el día escuchando comentarios de mierda, perdón, pero me amarga yo producir contenido con amor y que me respondan de esa manera”, afirmó.