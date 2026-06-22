Criminales desatan balacera dentro de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro de Lima

Criminales desatan balacera dentro de iglesia en el Cercado de Lima. Exitosa

A plena luz del día, delincuentes armados desataron una balacera al interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en jirón de la Unión, en medio del Centro Histórico de Lima.

Según testigos, los criminales dispararon al interior del templo al menos en dos oportunidades e hirieron a un hombre, que sería un cambista que trabaja en la zona, para obligarlo a que suelte el dinero que llevaba con él. Hasta el momento no se tiene información sobre su estado de salud.

En conversación con Exitosa, dos testigos indicaron que escucharon al menos dos balazos y que los agresores dispararon en la mano derecha de la víctima para obligarla a soltar el dinero.

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Una de las mujeres consultadas condenó el acto criminal e indicó que “entrar dentro de la iglesia y disparar, eso ya significa que no hay nada, no hay ley, no hay nada, no hay protección para el ciudadano”.

Criminales desatan balacera en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced en el Centro de Lima. (Foto: Impacto Dominical)

Iglesia cerró luego del asalto

Según Exitosa, la iglesia Nuestra Señora de la Merced fue cerrada después del ataque. En el interior, efectivos policiales realizan diligencias y cuentan los casquillos de arma de fuego.

En los exteriores del templo se delimitó un perímetro en el que se encontraba el casco de una motocicleta, una bolsa de cartón y un celular antiguo, elementos que habrían sido utilizados por los criminales y que serán parte de los elementos de prueba que recogerán los peritos una vez que lleguen al lugar.

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Tanto los testigos como la Policía, que se acercó a la zona instantes después, uno de los atacantes fue detenido luego de haber sido abandonado por su cómplice tras la huida.

Por otro lado, la Fiscalía ya anunció que investigará el ataque. “Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes tras el intento de asalto armado por parte de sujetos a bordo de una motocicleta contra un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima”, indicó en su cuenta oficial de X.

Segunda balacera en dos meses

Las balaceras en el Centro de Lima, y en particular en Jr. de la Unión ya han ocurrido antes. En abril de este año, un cambista también fue víctima de criminales que buscaban robar el dinero que llevaba consigo, aunque en esa oportunidad el desenlace fue mortal.

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Miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes del Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acudieron a la zona de la emergencia para resguardar la seguridad de los transeúntes.

“Justo pasaba por aquí; ellos (los asaltantes) pasaron detrás de mí y, al escuchar los disparos, todos empezamos a correr por el miedo a que nos alcanzara un proyectil”, narró una testigo ocular a TVPerú Noticias.

Policía captura a delincuentes que robaron 16 mil dólares a cambista en Jirón de la Unión.

Horas más tarde, agentes de la PNP lograron detener a dos hombres relacionados con el homicidio cambista. Las investigaciones permitieron identificar a los intervenidos como Brezhnev Delgado, con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, y Carlos Ojeda, quien presenta registros por hurto y tenencia ilegal de armas.

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Números de emergencia

Contar con los números de emergencia adecuados puede marcar la diferencia ante cualquier situación de riesgo o necesidad de atención inmediata.

El Perú dispone de una red de servicios para responder a incidentes policiales, médicos y de protección civil. Ante cualquier hecho delictivo, puedes comunicarte con la central policial marcando el 105 o contactar directamente a la Comisaría Ricardo Palma a través de los teléfonos 3618397 y 964 605 570.

Si se requiere asistencia médica por situaciones de violencia de género, Essalud brinda atención a mujeres y su entorno familiar llamando al 01 4118000, opción 6. Para denunciar violencia familiar o sexual, está disponible la línea 100, mientras que la Policía de Carreteras responde en el 110.

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