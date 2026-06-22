Melissa Lobatón Klug lanza duro comentario en el Día del Padre: “No celebres si nunca hiciste tu labor”

Melissa Lobatón Klug expuso públicamente su sentir en el Día del Padre al compartir un video en su cuenta de TikTok, donde lanzó un mensaje contundente sobre la ausencia paterna. La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón volvió a expresar su postura sobre la relación distante con su progenitor, lo que generó debate en redes sociales por la claridad de su declaración.
La joven decidió utilizar su plataforma digital para enviar un mensaje directo en una fecha de alta carga emocional para muchas familias.
“No celebres el Día del Padre si nunca hiciste tu labor”, escribió Melissa Lobatón Klug en su publicación. La frase no tardó en viralizarse y fue motivo de discusión entre diversos usuarios, quienes opinaron sobre las responsabilidades paternas y el significado de la celebración.
La reacción de la audiencia se dividió. Mientras algunas personas respaldaron la postura de Melissa Lobatón Klug, otras consideraron que el mensaje era demasiado duro. La controversia se intensificó por el trasfondo familiar de la joven, cuya relación con Abel Lobatón, exfutbolista peruano, ha sido tema de conversación en ocasiones anteriores.
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Las declaraciones públicas sobre la ausencia de Abel Lobatón no son nuevas. En 2024, el exjugador se refirió a este tema luego de que su hija hablara sobre su experiencia personal. En esa oportunidad, reconoció que su prioridad estuvo en el fútbol y agradeció a Melissa Klug por encargarse de la crianza de sus hijas.
“En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, sé cómo fueron las cosas”, declaró el exdeportista, según recogieron medios locales.
La dinámica familiar se refleja en las publicaciones de Melissa Lobatón Klug, quien ha reiterado su postura en más de una ocasión. Además del video en TikTok, la joven utilizó su cuenta de Instagram para compartir otro mensaje enfocado en los padres ausentes.
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“Espero que cada padre ausente algún día sienta la misma ausencia que su hijo o hija olvidado ya sintió, no es por maldad, pero la vejez un día llega y cuando les llegue la suya no busquen cuidados y amor que un día negaron”, publicó la joven influencer, profundizando en el impacto emocional de la ausencia parental.
Saludó a Melissa Klug por el día del padre
En medio de la controversia, Melissa Lobatón Klug dedicó un mensaje especial a su madre a través de sus historias de Instagram. Destacó el papel de Melissa Klug como figura principal en su crianza, reconociendo el esfuerzo de quien asumió la doble función de madre y padre en su vida.
“Feliz día a ti mamita, siempre te ha tocado asumir dos roles. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te amamos”, escribió la joven. Este reconocimiento, difundido el mismo día en que lanzó su mensaje sobre la ausencia paterna, dejó clara la importancia de su madre en su desarrollo personal y familiar.
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La situación familiar de Melissa Lobatón Klug ha sido tema de interés público debido a la franqueza con la que aborda su historia. Cada año, durante el Día del Padre, la influencer reafirma que no mantiene relación con Abel Lobatón, dejando constancia de sus sentimientos a través de mensajes directos. El contenido de sus publicaciones suele reavivar el debate sobre la responsabilidad y el compromiso de los padres en la vida de sus hijos.
Las reacciones a sus palabras revelan el alcance de las redes sociales como espacio de expresión y diálogo sobre temas familiares. Las respuestas a los mensajes de Melissa Lobatón Klug muestran la variedad de perspectivas sobre el rol paterno y la importancia de la presencia y el apoyo en la crianza.
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El caso de la joven ilustra cómo las experiencias personales pueden adquirir relevancia pública en fechas significativas, generando conversaciones sobre la paternidad y la maternidad en la sociedad peruana. La figura de Melissa Klug, reconocida públicamente, refuerza la visibilidad de estas discusiones en el ámbito digital y familiar.
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