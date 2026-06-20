Roberto Sánchez anuncia nuevo recurso para anular votos del extranjero y amenaza con movilizaciones “históricas”

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez uses a megaphone to address supporters during a protest, after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que su equipo legal presentará “en las próximas horas” un nuevo recurso legal para anular los votos de peruanos y peruanas en el extranjero. Así lo manifestó Sánchez durante un ‘balconazo’ tras la movilización convocada para el último viernes.

“En las próximas horas, nuestro equipo legal presentará un recurso. ¿Y qué es lo que dice el recurso? El reglamento cuando se incumple la seguridad jurídica, cuando se incumple la cadena de historia, la valija diplomática, la seguridad y la convicción que se ha respetado el voto, dice que lo que corresponde es la nulidad de elecciones“, dijo.

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Roberto Sánchez anunció esta nueva estrategia antes de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) diera a conocer que los recursos de apelación de Juntos por el Perú fueron declarados infundados. Es decir, que los votos de las 2.398 mesas de Lima y Estados Unidos se mantendrían en el cómputo general.

Durante su discurso, el candidato de Juntos por el Perú minimizó el voto del extranjero al mencionar que, si solo se cuentan los votos en territorio nacional, habría ganado las elecciones.

“En más de 1.600 distritos, el pueblo ha elegido su gobierno. Si se trata de las 197 provincias, más de 160 provincias han elegido ya a su gobierno popular. Si se trata de las regiones, 16 regiones han escogido ya a su gobierno popular y han pintado de esperanza todo nuestra patria, de verde, de ver de esperanza, de verde el color de nuestro medio ambiente”, sostuvo.

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Amenaza con más movilizaciones

Roberto Sánchez también anunció que se llevarán a cabo nuevas movilizaciones, que aventuró a calificarlas como “históricas”. Lo hizo tras cuestionar las restricciones dispuestas por la Municipalidad de Lima ante la marcha convocada.

“Por eso rechazamos la persecución, rechazamos que este gobierno parlamentario de la señora K no dé precisamente esas condiciones para que el pueblo pueda movilizarse con paz y justicia. Es por ello, hermanos, que aquí con ustedes, delante de esa voluntad de nuestro hermoso pueblo que hecho al mar amazónico, el Perú de todas las sangres, anunciamos que viene de aquí en adelante otras jornadas de movilización“, anunció.

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Juntos por el Perú suma nuevas derrotas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú con las que buscaba anular 1.751 mesas en Lima Metropolitana y 647 mesas de Estados Unidos.

La decisión del JNE llegó horas después de que los propios abogados del partido reconocieran ante los magistrados que no contaban con pruebas del fraude que denunciaban. El letrado Roy Mendoza admitió que la causal invocada para pedir la nulidad de las mesas limeñas era “el fraude que supone graves irregularidades”, pero al ser interrogado sobre los responsables, respondió que se trataba de una “hipótesis” y que se requerían “mayores elementos” para determinarla o descartarla.

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Abogados del partido de Roberto Sánchez reconoció que consideran que hubo fraude en mesas de Lima y Estados Unidos. Video: JNE

La magistrada Martha Maisch Molina fue directa al preguntar si se había presentado algún medio probatorio. Mendoza reconoció que no, y que lo único aportado fue un “padrón estadístico”.

En el caso de las 647 mesas de Estados Unidos, el abogado de Juntos por el Perú reiteró que el fraude era la causal del pedido de nulidad y cuestionó el cambio de los lineamientos de votación para el exterior, así como la ausencia de valijas diplomáticas para el traslado del material electoral, lo que a su juicio habría roto la cadena de custodia.

El magistrado Gunther Gonzáles Barrón respondió: “Usted me habla de un marco normativo modificado. No me dice en concreto cómo ha ocurrido el fraude que usted está imputando”. El presidente del JNE, Roberto Burneo, aclaró que la Convención de Viena define la valija diplomática como aquella “sellada por el organismo consular” y que no existe una “forma específica” para su uso.

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Al revés ante el JNE se sumó otro golpe para Juntos por el Perú por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, que declaró improcedente la apelación que la agrupación presentó contra la resolución que rechazó su pedido para anular 294 mesas de sufragio instaladas en Argentina.

El recurso fue presentado fuera de plazo. La resolución que rechazó el pedido original fue notificada el domingo 14 de junio, y el plazo para apelar vencía el miércoles 17. Juntos por el Perú recién presentó la apelación el viernes 19. "Corresponde declarar improcedente el recurso de apelación presentado por el ciudadano Carlos Avedal Zafra Flores, personero legal titular de la organización política Juntos por el Perú, contra la Resolución Nº 09533-2026-JEE-LIC2/JNE, de fecha 14 de junio de 2026, por presentarse de manera extemporánea", señala la resolución del JEE.

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